Construcción de un alebrije

Entrevista a la artista mexicana Emily Barrera, autora del doodle del martes 29 de junio de 2021, evocando a Pedro Linares López.

P. ¿Por qué este tema fue significativo para vos?

A. Los alebrijes y la cartonería son icónicos y bien representativos de la cultura mexicana. Me encantó crear un alebrije caprichoso para el Doodle de Pedro Linares. También fue muy gratificante hacer algo que está fuertemente ligado a México, haciéndome sentir más conectada con mi tierra.

Me resulta mágico y satisfactorio hacer un alebrije desde cero, usando tu imaginación, solo con materiales domésticos sencillos y con tus manos para hacer un objeto físico. Trabajar en este alebrije me hizo admirar aún más el hermoso trabajo de todos los cartoneros de México.

P. ¿Cuál fue el proceso creativo para esta obra de arte de Doodle?

R. Hay varios tipos de alebrijes creados en todo México, que generalmente se hacen con papel maché /cartonería o tallados en madera. Los alebrijes pueden representar criaturas fantásticas, animales, humanos, esqueletos, etc., pero para este Doodle específico quería centrarme principalmente en el trabajo de Pedro Linares, quien le dio nombre a los alebrijes, e inspiró a muchos otros en todo el país a comenzar a crear sus propias figuras.

Los alebrijes de Linares se elaboraron mezclando múltiples partes del cuerpo de animales, como el uso de un cuerpo de serpiente, pico de gallo, alas de murciélago, patas de lagarto, cuernos de toro, etc., dando como resultado una criatura única.

Encuentro su trabajo muy interesante y espeluznante, y quería honrarlo creando un alebrije inspirándome en sus piezas más icónicas. Sus alebrijes tienden a mostrar la boca abierta, mostrando los dientes puntiagudos de la criatura y la lengua apuntando hacia afuera, generalmente tienen alas, garras o cascos y tienen patrones y colores muy detallados.

¡Así se fue gestando el Doodle, todo a partir de una figura de papel maché!

Fuente: https://www.google.com/doodles/pedro-linares-lopezs-115th-birthday?hl=es-419