Congreso Internacional para la unidad de los cristianos

En la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos se celebran, con un congreso online, los 60 años de diálogo entre fieles de muchas Iglesias: una contribución, la del Movimiento de los Focolares a la unidad de los cristianos que genera acogida, justicia y paz entre comunidades y pueblos. En el congreso se profundizará en el “diálogo de la vida” que nace de la proximidad y del compartir entre cristianos de diferentes Iglesias.

Congreso internacional on line 28-29 mayo 2021 –

Desde Argentina y Uruguay: 8:30 a 12:00 – Desde Paraguay y Chile: 7:30 a 11:00

Tomarán parte:

Card. Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la promoción de la unidad de los cristianos (Vaticano)

Margaret Karram, presidente del Movimiento de los Focolares

Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, secretario general ad interim Consejo Ecuménico de las Iglesias (Suiza);

Prof. Dr. Piero Coda, instituto Universitario Sophia (Italia)

Prof. Dr. Stefan Tobler, universidad Sibiu (Rumania);

Prof. Dr. Mervat Kelly, pontificia Universidad Lateranense (Italia)

Mons. Juan Usma, pontificio Consejo para la promoción de la unidad de los cristianos (Vaticano)

Pastor Giovanni Traettino, fundador de la iglesia evangélica de la reconciliación (Italia)

Pastor Joe Tosini, fundador del Movimiento John 17 (EE.UU.)

Rev. Dr. Jesús Morán, copresidente del Movimiento de los Focolares

“Centrándose en la espiritualidad de la unidad, Chiara Lubich ha impactado en el movimiento ecuménico y ha contribuido de manera significativa fomentando relaciones auténticas entre las diferentes Iglesias y tradiciones cristianas”. Así lo expresó Olaf Fykse Tveit, ex secretario general del Consejo Ecuménico de Iglesias. Hay miles de cristianos que se reconocen en el carisma de Chiara Lubich y en la primacía de la palabra evangélica en la que Jesús pide al Padre: “Que todos sean uno” (cf. Jn 17, 21). “Unidad” es la palabra clave del carisma de los Focolares y también del proceso de diálogo en curso; un camino que no anula la diversidad, sino que sabe reconocer allí una riqueza.

El congreso impulsado por los Focolares, titulado “Amaos como yo os he amado” (cf. Jn 15,13), que tendrá lugar on line los días 28 y 29 de mayo, no podría haber llegado en un momento más oportuno, en el cual el reavivamiento de guerras y conflictos, además del flagelo de la desigualdad social exacerbada por la pandemia, requiere una contribución personal y global para curar las fracturas y heridas que afronta la humanidad hoy.

El enfoque de la conferencia será doble: se profundizará en el “diálogo de la vida” – el punto de vista extraordinario a partir del cual Chiara Lubich comenzó en 1961 a recorrer un camino de comunión con cristianos de diferentes Iglesias – y el intercambio de “dones espirituales”.

El “diálogo de vida” o “diálogo del pueblo”, como también lo definió Chiara Lubich, no se opone al de los líderes de las Iglesias, sino que lo acompaña y lo testifica. Son los propios cristianos los que viven, operan y trabajan juntos en la vida cotidiana y, inmersos en los desafíos de la historia, alimentan un clima de confianza recíproca, de estima y respeto mutuo que derriba barreras y prejuicios de siglos.

Son muchos los testimonios de este diálogo que enriquecerán el congreso, como el de Lina, católica, y Roberto de la iglesia pentecostal, ambos de Agrigento (Italia), comprometidos en un proyecto de solidaridad común en favor de su ciudad, basado en el Evangelio, realzando lo que une y no lo que divide. O los de Filipinas, donde cristianos de muchas Iglesias colaboran para aliviar juntos situaciones de emergencia, descubriendo que son oportunidades fructíferas para caminar, trabajar y orar juntos.

Nicole, por otro lado, es de la Iglesia greco-católica, mientras que Garo es ortodoxo armenio; son libaneses y colaboran con la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos (WSCF) presente en todos los países de Oriente Medio. De su participación está naciendo una red de relaciones que crea comunión: “y de esta – explican Nicole y Garo – tenemos mucha necesidad en nuestros países”.

El congreso internacional se celebra en el 60 aniversario del Centro “Uno” para la unidad de los cristianos, la secretaría para el diálogo entre cristianos de diferentes Iglesias fundada por Chiara Lubich el 26 de mayo de 1961.

Se transmitirá desde el Centro Mariápolis de Castel Gandolfo (Roma, Italia) y se traducirá a 20 idiomas.

Para seguir el evento: http://live.focolare.org

La invitación en PDF