Bem vindo!

Caetano Veloso nació el viernes 7 de Agosto de 1942 en el estado de Bahía.

Sus padres eran melómanos consumados, con una familia de ocho hijos.

Caetano aprendió en su casa a tocar el piano y a los nueve años compuso su primera canción. Cuando llegó el momento de los estudios universitarios, junto a su hermana María Bethania, se trasladó a Salvador de Bahía, donde pasó su juventud y estudió Arte en la Universidad. A fines de 1966 acompañó a su hermana quien había sido invitada a cantar en una obra musical en Río de Janeiro; obtuvo su primer éxito cuando su hermana grabó su primera composición. Rápidamente ganó algunos premios y pudo grabar su primer álbum con Gal Costa en 1967, titulado “Domingo”.

En 1968, junto a Gilberto Gil, fue uno de los primeros emprendedores del tropicalismo, movimiento cultural cuyo objetivo era la re-evaluación de la música tradicional brasileña. Grabó ese mismo año su primer álbum solista, llamado “Caetano Veloso” y su música cruzó las fronteras con su controvertida “É proibido proibir”. Le fueron otorgados varios premios en distintos festivales de televisión. Un año después logró, con su álbum “Tropicalia”, que surgiera el movimiento musical conocido como tropicalismo, del que forman parte algunos músicos de Bahía como Gilberto Gil, Gal Costa o María Bethania.

Ese año, debido a la dictadura que asolaba Brasil, Veloso se vio obligado a exiliarse a Londres. Tres años más tarde regresó a Brasil y grabó “Araca azul”, un disco experimental.

En 1976 formó un grupo con Gilberto Gil, Gal Costa y María Bethania, e hicieron una gira por Brasil con el nombre de “Doces bárbaros”, homónimo al disco que editaron luego.

“Bicho” fue lanzado en 1977 influenciado por el contacto que tuviera con la cultura nigeriana, donde había estado algunos meses antes. Ese mismo año fue publicado “Alegría”, un libro que es una colección de artículos y poemas que abarca desde 1965 hasta 1976.

En 1981 se hizo de su primer éxito con “Outras palavras”, y a partir de entonces su fama se extendió a todos los rincones del mundo.

En 1991 se editó un nuevo álbum llamado “Circuladô”. La letra que dio nombre al álbum fue un poema de Haroldo Campos, poeta brasileño.

En 1993 sale a la venta “Tropicalia 2”, con Gilberto Gil. Caetano abre el nuevo milenio editando “Noites do norte”, el cual un año después tuvo su versión en vivo. En 2006 lanza su album “Ce”, con canciones inéditas de su autoría. En 2007 lanza la versión en vivo de su última producción discográfica “Ce”. El 12 de Diciembre de 2010 realizó un concierto junto a Maria Gadú en el Citibank Hall de Rio de Janeiro. El 7 de Agosto de 2012, en su 70° aniversario, Caetano Veloso recibe un homenaje de artistas de todo el mundo; se graba “A tribute to Caetano Veloso”, un disco con lo mejor del brasileño, interpretado por músicos como Chrissie Hynde, Beck, The Magic Numbers, Jorge Drexler y Ana Moura, entre muchos otros.

Parabéns pra você!