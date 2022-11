Bartolomé I: con el Papa para una fecha común de Pascua entre católicos y ortodoxos

El Patriarca Ecuménico Ortodoxo habla del objetivo compartido con Francisco que se debe alcanzar 17 siglos después del Concilio de Nicea en 325. Sobre la guerra en Ucrania reitera: no puede haber paz sin justicia.

El Patriarca Ecuménico de Constantinopla Bartolomé I recibió ayer, en la sede del Patriarcado en Estambul, al grupo de sacerdotes y periodistas que por iniciativa de la Opera Romana pellegrinaggi han estado en Turquía durante unos días visitando los lugares santos tras las huellas de San Pablo, para relanzar la experiencia de las peregrinaciones tras los cierres por la pandemia. En su discurso de bienvenida, el Patriarca dirigió en primer lugar un entrañable pensamiento al Papa, su “hermano” en la fe, con el que se reunió hace unos días en Baréin, al tiempo que envió un afectuoso saludo al Presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, y palabras de buenos deseos al nuevo gobierno italiano y al mundo político, acompañadas de un estímulo para trabajar por el bien común.

En Chipre el funeral del arzobispo Chrysostomos

A continuación, Bartolomé I anunció que mañana viajaría a Chipre para asistir a los funerales del arzobispo ortodoxo Chrisostomos II, fallecido tras una larga enfermedad el 7 de noviembre, un viaje especialmente significativo durante el cual, dijo, se reunirá con el representante del Papa, el cardenal Kurt Koch, Presidente del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.

Una fecha para la Pascua católica y ortodoxa

A continuación, el Patriarca Ecuménico habló de su compromiso con el Papa Francisco ante el aniversario del Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino en el año 325.

Su Santidad, ¿qué puede decirnos sobre este compromiso común?

El Concilio Ecuménico (de Nicea – ed.) fue muy importante para fijar el contenido de nuestra fe cristiana, pero también para fijar la fecha de la Pascua, cómo y cuándo debe celebrarse. Desgraciadamente, no lo hemos celebrado juntos desde hace muchos años, desde hace muchos siglos. Así que, en el contexto de este aniversario, el objeto de nuestros esfuerzos compartidos con el Papa es encontrar una solución a esto. Tal vez no sea el momento de dar detalles, pero quiero subrayar que por parte de los ortodoxos y los católicos existe esta buena intención de fijar por fin una fecha común para la celebración de la Resurrección de Cristo. Esperemos conseguir un buen resultado esta vez.

¿Cómo ve las esperanzas de paz ante la devastadora guerra en Ucrania?

Esta guerra no se puede justificar de ninguna manera. Hace poco hablé de ello, incluso mientras estaba en Inglaterra. Hablé con dureza, pero tuve que hacerlo en nombre de nuestra fe cristiana y más allá. Me parece que todos los hombres que tienen una visión justa de las cosas no pueden sino condenar esta guerra. El propio Papa quiere sensibilizar al mundo entero sobre la paz. En uno de sus mensajes, el 1 de enero de hace unos años, el Papa dijo que no puede haber paz sin justicia. Y una palabra muy acertada, esta: no podemos tener paz sin justicia. Esto es siempre válido y en mis homilías repito estos mensajes del Papa, de todos los Papas, a propósito del primero de enero que es el día de la oración por la paz. Son mensajes muy importantes y muy sabio es su contenido.

Por mi parte, le deseo un buen regreso y que no olvide a Turquía, a Anatolia, donde hay tantos recuerdos de nuestro pasado cristiano, especialmente de los primeros siglos del cristianismo, de los Concilios Ecuménicos… Estuve con la jerarquía católica de nuestro país hace unas semanas en Éfeso, donde el Nuncio Apostólico en Ankara y los obispos católicos concelebraron la Misa en la catedral del Tercer Concilio Ecuménico, ocasión en la que se me pidió que pronunciara la homilía. No sólo el Concilio de Calcedonia, los lugares de los Concilios Ecuménicos, Constantinopla, sino también el monacato, el arte sacro, la teología, los padres capadocios… Tenemos tantos lugares sagrados a los que debemos volver de vez en cuando para venerar, inspirarnos, remontarnos a siglos pasados, rezar y conocer mejor al pueblo turco, que es muy hospitalario. Todos los extranjeros que vienen aquí se llevan esta impresión.

Durante años, el Patriarcado Ecuménico se ha distinguido por la importancia de proteger el medio ambiente y la vida humana. Ante la digitalización, ¿no se corre el riesgo de poner en peligro la dignidad humana al entregarla a las máquinas de una manera determinada? ¿Qué le parece?

Respetamos la ciencia, respetamos la tecnología. El Consejo Pan-Ortodoxo de Creta de 2016 dijo que la ciencia, la tecnología, la investigación científica son un regalo de Dios, pero por otro lado reconocemos que hay derivas. Ponemos la persona humana, la dignidad de la persona humana, en el centro de todo. Por supuesto, la tecnología moderna y digital se utiliza mucho en las escuelas, pero este nuevo método no puede sustituir al antiguo método de enseñanza basado en los valores espirituales, en la ética. Repito: en el centro de todo está la dignidad de la persona humana, en torno a la cual debemos hacer nuestras elecciones, respetando la libertad de la persona humana.

Fuente: Vatican News