El Ministerio de Cultura de la Nación, a través de los Museos e Institutos Nacionales, participa este sábado 30 de octubre, desde las 19 hs, de una nueva edición de la Noche de los Museos en la Ciudad de Buenos Aires. Las actividades, gratuitas y para todos los públicos, están divididas en cuatro zonas de la ciudad.

Este año la Noche de los Museos se retoma después del parantésis que implicó la pandemia de COVID 19. El Ministerio de Cultura de la Nación acompaña así está fiesta de la cultura y el reencuentro de los museos nacionales con el público, siempre de manera cuidada y siguiendo los protocolos sanitarios.

PROGRAMACIÓN COMPLETA DE MUSEOS E INSTITUTOS

Zona Casco Histórico

➔ Museo Histórico Nacional

Defensa 1600

Actividades. Horario: 20, 21.45, 24 y 01.30 h



●Cambio de Guardia de Granaderos

Durante la Noche de los Museos se podrá presenciar el tradicional cambio de guardia que realizan los efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo, cuerpo que tiene a su cargo la custodia del emblemático sable corvo del Gral. San Martín. Horario: 21 h

● Schubert, Mozart y Piazzolla en Concierto

Concierto del Ensamble de Guitarras del Conservatorio Manuel de Falla dirigido por el maestro Nahuel Laviola. Se suspende por lluvia.

Horario: 23.30 h

● Goyo Crespo

Goyo Crespo es un cantautor e intérprete capitalino cuyo repertorio incluye música del cancionero popular de raíz latinoamericana con una fusión de instrumentos autóctonos sudamericanos y una pedalera de efectos. Se suspende por lluvia.

Horario: 22.30 h

● Las Idas y Vueltas del Sable Corvo del Gral. San Martín

Charla en el Patio de Cañones del Museo, donde compartiremos la sorprendente historia del arma empuñada por el Gral. José de San Martín en su campaña libertadora. ¿Cuál es el origen del sable? ¿Cómo, cuándo y dónde fue adquirido por el General? ¿Cómo llegó al Museo? Se suspende por lluvia.

Horario: 21 y 22 h

● Patrimonio en 15 Minutos

Invitamos al público a descubrir algunas de las piezas patrimoniales más extraordinarias de nuestra colección. ¿Qué son? ¿De dónde salieron? ¿Cómo llegaron al Museo? Compartiremos sus historias junto con anécdotas y detalles asombrosos.

● Exposiciones

Grandes Éxitos

Esta exposición presenta algunos objetos de la colección del Museo Histórico Nacional agrupados por temas y por tipos.

Panorama Cándido

La exhibición busca situar al pintor Cándido López en su contexto.

Sala del sable corvo de San Martín

Sala donde se exhibe el arma que acompañó al Libertador de América en todas las batallas por la independencia.

Dormitorio del Gral. José de San Martín

Esta sala es la reconstrucción exacta de la habitación donde el Gral. San Martín vivió sus últimos días, en la ciudad de Boulogne Sur Mer, Francia.

Vida y Belleza en los Andes Prehispánicos

Exposición integrada por una parte de la colección que conformó a lo largo de su vida el artista plástico argentino Nicolás García Uriburu y que refleja su mirada estética.

Camino de la Independencia

En el recorrido se podrán ver objetos vinculados con la Revolución de Mayo y la Independencia.

Fiebre Amarilla

Hace 150 años, una fuertísima epidemia de fiebre amarilla azotó la ciudad de Buenos Aires. En solo seis meses, unas catorce mil personas murieron. En el aniversario de esta epidemia, el Museo Histórico Nacional dedicará un pequeño espacio a recorrer su historia.

Patio de Cañones

En el patio del Museo Histórico Nacional hay más de cuarenta cañones.

➔ Museo Nacional de la Historia del Traje

Chile 832

● Teatro de sombras: Cao Chong pesó un elefante

Narración: Lucía Fernández

El patio del Museo se transforma en una sala para albergar un teatro de sombras basado en una tradición milenaria china.

Horario: 22 a 23:30 h (cada media hora)

● Danza china en el Traje

Intérpretes: Belén Sánchez, Priscilla Reggiardo y Rocío Nocelli.

La escuela Nüshu Danza nos invita a conocer a través de la danza y la música distintas etnias y trajes de China.

● Exposiciones

Entramar la Nación. Trajes Típicos de las Minorías Étnicas de China

➔ Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces

Perú 222.

● Visita guiada, a cargo del geólogo Víctor Ramos.

El Dr. Víctor Ramos, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, propone una visita guiada por el Patio de la Procuraduría para mostrar las huellas de las instituciones coloniales y republicanas, especialmente la UBA, en la Manzana de las Luces.

Horario: 20:30 a 21:30 h

● Marikena Monti & Ramón de la Vega en concierto

Marikena Monti junto con Ramón de la Vega, Leandro Chiappe en teclados y el Zurdo Alaguibe en cajón peruano recrean la obra musical El gusanito en persona, de Jorge de la Vega, y otras composiciones.

Horario: 21:30 a 22:30 h

● Proyección del álbum visual Reisreito, de Luanda

Después de una pandemia y mil peripecias más, llegó el disco Reisreito, de la cantante afroargentina Luanda y su equipo.

Horario: 23:00 a 01:45 h

● Gran Baile de la Manzana

Con el DJ Dr. Trincado al mando de las bandejas bailaremos bajo las estrellas entre muros coloniales y huellas de la historia nacional.

● Exposiciones

Puntos de historias

En zonas específicas del Patio de la Procuraduría se señalarán cinco puntos. Al ubicarse en ellos y mediante algún recurso como QR o Bot, el público podrá acceder a una visita guiada a partir del relato del Dr. Víctor Ramos en la que se contarán historias que recorran el espacio.

Altar de las Musas

La palabra “museo” se refiere al altar de las musas, deidades de las artes y del conocimiento en el mundo antiguo.

La Piedad de las Estatuas

Desde la fabricación de contra alegorías que nacen de alterar la narrativa de los monumentos oficiales, el artista argentino Alexis Minkiewicz ensaya respuestas a los posibles modos de acercarse a las marcas escultóricas de las ciudades.

➔ Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo

Bolívar 65

● Exposiciones

Fragmentos bajo Tierra. Arqueología Urbana en el Cabildo

Esta exposición se propone hacer visible el trabajo de los arqueólogos y la excavación que todavía está en curso en el Patio Sur del Cabildo de Buenos Aires.

Rara Felicidad la de los Tiempos, de Ariel Cusnir

Este es uno de los 60 proyectos ganadores de la edición 2020 de Activar Patrimonio. A partir del rol de la prensa gráfica alrededor de las Invasiones Inglesas y de las luchas por la independencia, esta exposición invita a reflexionar sobre cómo se construyen los discursos y las imágenes del pasado.

Zona Centro

➔ Museo Casa de Ricardo Rojas

Charcas 2837

Horario: de 19 a 23 h

● La Venganza del Malón. Celebraciones de la otredad

Cronograma del evento:

19:00 h – Apertura

19:30 h – Performance. Presentación de Casa Marrona

19:30 h – Pasarela Marrona

21:30 h – Competencia de runway La Venganza del Malón

Jurado y entrega de premios

23:00 h – Clase de voguing y DJ para bailar en la vereda

➔ Casa Nacional del Bicentenario + CASo – Centro de Arte Sonoro / Palacio Nacional de las Artes – Palais de Glace / Museo Nacional del Grabado

Riobamba 985

● CINE | 12.° edición del Festival de Cine Migrante

The craft, de Monira Al Qadiri – Documental | Kuwait – 2018 – 16′

The Klan comes to town, de Deanne Bowen – Documental | Canadá – 2013 – 19’34”

A ritual for Metamorphosis, Heesoo Kwon – Documental | Corea del Sur- 2019 – 12′

Just Dandy, Thirza Cuthand – Documental | Canadá – 2013 – 7’38”

Horario: 19.30 h | 3.° piso

● ACTIVACIÓN EN SALA | Otra Figuración

El artista Juan Reos dialoga con el público acerca de Otra figuración, la historieta que realizó para la exposición Tinta sobre Papel.

Horario: 20 h | PB

● MÚSICA | Remixando el Archivo P.A.I.S Bárbara Togander + CANDIE

La cantante experimental Bárbara Togander y la productora electrónica CANDIE realizarán dos sets semiimprovisados a partir de samples y transcripciones de materiales del Archivo P.A.I.S, de Nicolás Varchausky.

Horario: 21 h | Patio

● ACTIVACIÓN EN SALA | Academia Amistad

Conferencia performática y breve proyección a cargo de la artista Mariana Ferrari.

Horario: 22.30 h | PB

● CONVERSATORIO | El Arte se Pregunta: ¿Todos los Cuerpos Construimos Democracia?

Horario: 22.30 h | Patio

● MÚSICA | DJ Set de Nico Cota

Referente indiscutido de la escena musical argentina, el músico, productor, compositor y DJ Nico Cota cierra la jornada de La Noche de los Museos 2021 en la Casa Nacional del Bicentenario.

● Exposiciones

109.° edición del Salón Nacional de Artes Visuales | PB, 1.º, 2.º 3.º y 4.º pisos

Tinta sobre Papel. Derivas Gráficas de la Nueva Figuración | PB

Archivo P.A.I.S 35 años | 3.º piso

El Archivo P.A.I.S, de Nicolás Varchausky, es una colección de grabaciones de voces

Zona Libertador

➔ Museo Nacional de Bellas Artes

Av. del Libertador 1473

● Postales urbanas

Organización y producción general: Museo Nacional de Bellas Artes

Horario: desde las 21h (cada media hora)

➔ Museo Nacional de Arte Decorativo

Av. del Libertador 1902

● Concierto lírico

Horario: 20.30 h

● Exposiciones

El Decorativo está BIENALSUR

Luciana Lamothe (Argentina), Gabriel Baggio (Argentina), Emil Finnerud (Noruega) y Mehryl Levisse (Francia) son los y las artistas que exponen bajo la curaduría del argentino Leandro Martínez Depietri, quien se pregunta en las palabras curatoriales: “¿Por qué seguimos observando los palacios porteños con añoranza?



Planta Principal: Colección permanente del MNAD

Se podrán visitar la Antecámara, el Salón de Madame, el Salón de Baile y los jardines del MNAD, espacios donde se exhibe la colección permanente del Museo: esculturas, pinturas, objetos de arte y mobiliario.

➔ Instituto Nacional Sanmartiniano

Ramón Castilla 2900

● Orquesta Ensamble XXXII. Camerata Juvenil Santa Clara.

Maestro Adrian Crocce. Interpretación del Himno Nacional Argentino – Victor Betinotti (tenor) y Liliana Vigo Lima (mezzosoprano).

Horario: 00:00 h

● Proyección de video La vida del Padre de la Patria en la casa Grand Bourg. Ostracismo. Guion: Lic. Carlos Larrosa. Producción: Ing. Ignacio González Granda.

Horario: 01:30 h

● Visita guiada

A cargo de la Dra. Silvina Gregorovich (grupos de 20 personas aprox.)

Horario: 20 y 22 h

● Visita guiada

A cargo del Lic. Carlos Larrosa (grupos de 20 personas aprox.)

Horario: 23 y 01 h

➔ Museo Roca

Vicente López 2220

● Talleres para chicos de 7 a 12 años

Horario: a las 21 h

● Música clásica Con Pesto Trío

Horario: a las 22 h

● Inmigración y nación. Una reflexión desde la historia , del pasado al presente

Horario: a las 22.30 h

● Laura Hatton canta jazz

Un show en vivo para disfrutar de los diferentes ritmos de este género con arreglos originales de la cantante . La acompañan Rodolfo Gorosito en guitarra, Carlos Tribuzy en bajo y Gustavo López en batería.

Horario: a las 23.30 h

● Inmigración y nación . Una reflexión desde la historia, del pasado al presente

Una visita guiada a la exposición “Los rostros de la Argentina moderna, 1880-1914” junto a la proyección de “Migrante” , un corto de actualidad dirigido por Ezequiel Dalinguer y Daniel Lezzi.

Horario: a las 24 h

● Bailá al ritmo del swing para terminar la noche

Una Banda en vivo tocará aquella contagiosa música de los años 20 para escuchar y quedarte bailando junto a una reconocida pareja de bailarines, Luciana Salinas y José Zarazaga hasta que las velas ardan.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-noche-de-los-museos-en-museos-e-institutos-nacionales