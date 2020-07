Voz emblemática

Una de las voces institucionales de la televisión argentina, la del impar locutor Luis Fuxan nos dejó este 22 de julio. Locutor, actor y conductor con vasta trayectoria en los medios, fue una de las voces institucionales de Canal 13, cuestión significativa en la audiencia, que vuelve a una persona conocida en todos los hogares de la teleaudiencia.

Se había recibido como locutor profesional en el año 1977, en el Instituto Superior de Comunicación Social, COSAL. Fue parte del plantel de Badía y compañía, participando en las locuciones como en distintas secciones del inolvdiable programa de los sábados.

Trabajó en Canal 13 desde abril de 1984, hasta junio de 2018. A lo largo de 34 años desarrolló una destacada actividad con su inconfundible tono de voz y su clara dicción.

Acerca de la profesión afirmaba: “antes un locutor no necesitaba saber idiomas, ni ser un 2.0 o tener mayor idoneidad. Hoy es imperioso formarse. Tenés dos o tres computadoras abiertas al mismo tiempo. Sos una ventana al mundo. Antes no, antes el locutor era ciego. Hoy debe prestarle atención no sólo a la parte formal de la voz, sino al contenido. El locutor debe leer mucho. Tiene que estar formado, algo que antes no era necesario”.

De chico, Fuxan escuchaba los partidos de River y las peleas de boxeo. Un pequeño aparato a transistores lo seguía a todas partes. Ésa es la idea que se le venía encima toda vez que recordaba su infancia. “La radio es la idiosincrasia de un pueblo”.

Además Luis tenía un gran sentido del humor, pruebas al canto: