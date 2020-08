Recientes estudios sorprenden al demostrar cómo el cóndor andino puede planear durante horas sin batir sus alas. No sólo eso, sino que a lo largo de sus vuelos cotidianos aletea ¡solo el 1 % del tiempo!

Un equipo binacional de científicos del Grupo de Investigaciones en Biología de la Conservación – GrInBiC, becarios del CONICET, y de la Universidad de Swansea de Gales, pudo estimar el costo energético del vuelo del cóndor andino mediante tecnología de última generación. Resulta que esta ave es capaz de recorrer 170 kilómetros a lo largo de cinco horas solo planeando entre corrientes de aire que analiza a cada instante.

Como puede pesar hasta 15 kilos, el trayecto de su vuelo es esencial para conservar la energía sin desperdiciarla en lo mas mínimo. Debido a su carácter de ave carroñera, la supervivencia depende de su habilidad para dar con animales muertos. Motivo por el cual en muchos casos debe recorrer gran cantidad de kilómetros para obtener su alimento.

“Reducen al mínimo el gasto de moverse, para poder mantenerse en el aire y recorrer grandes áreas. Cuando encuentran esa carroña, al aterrizar o despegar, es cuando realizan más del 70% del aleteo total, o sea, el mayor consumo de energía”, explica Sergio Lambertucci, investigador principal del CONICET, miembro del GrInBiC.

Sergio Lambertucci y Pablo Alarcón en plena observación. Fotos: Bruno Osorio.

El trabajo analizó el movimiento de cóndores inmaduros en la zona andina de Bariloche, durante 10 días, usando un dispositivo denominado dayly diary, que permite recolectar hasta 40 datos por segundo, permitiendo conocer en detalle cómo vuelan los cóndores y con qué costo energético.

Una de las conclusiones del trabajo que fue recientemente publicado en la prestigiosa publicación Proceedings of the National Academy of Sciences – PNAS, es que los cóndores son más que eficientes aprovechando corrientes de aires ascendentes y las térmicas.

En definitiva, limitarse a denominarlas como aves carroñeras no hace honor a esta capacidad que tienen para recorrer tamañas distancias con tan escasos aleteos. Ni que hablar de sus reflejos y estudios constantes de la situación, cual expertos meteorólogos. No en vano, su imagen forma parte del logo de la aerolínea de bandera argentina.

Fuentes:

https://www.conicet.gov.ar/el-condor-andino-puede-planear-durante-horas-sin-batir-sus-alas/

https://www.pnas.org/content/117/30/17884