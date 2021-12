“Vivo”, la película y el beato Carlo Acutis

La película “VIVO” ya se estrenó en España, México y el pasado 2 de diciembre se hizo lo propio en Argentina, Panamá, Paraguay, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Perú, Nicaragua, mientras que está pendiente de fecha en Colombia, Uruguay y Chile.

Por Equipo de prensa y difusión, expo Carlo Acutis en Argentina

En la web oficial de este film se comparte un testimonio sobre cómo surgió esta película producida por “Hakuna Films” y distribuida por “Bosco Films”: “Teníamos ganas de contar algo increíble: ¡jamás hubiésemos pensado que un trozo de pan escondiese un misterio tan profundo…y con tanto poder! Hemos convivido con cientos de personas que delante de ese pan blanco, han vivido experiencias liberadoras.

Jesús decía que él da paz: son tantos los que han recibido una paz que no es de este mundo. No se trata de ninguna persuasión: muchos no sabían siquiera qué era ese pan, ni lo que los cristianos creemos: que es el Cuerpo de Cristo Vivo.

Aquí no hay ficción ni actores. Queremos contar historias de hoy. Nos parece que es interesante, muy interesante, para creyentes y no creyentes: a todos nos gusta saber los lugares donde se encuentran poderes especiales, energías sanadoras. Hemos tenido que escoger, y estas son sólo cuatro de las miles de historias anónimas tan apasionantes como desconcertantes con las que nos encontramos semana tras semana. Teníamos que contarlas.”

Con el relato de 4 testimonios se presenta al gran protagonista: Jesús Eucaristía.

Esta película nos trae un mensaje de Esperanza, todos estamos invitados a compartir este mensaje.

¿Querés solicitar esta película para tu ciudad? Ingresa Aquí y completa el formulario y te invitamos a sumarte como voluntario de difusión en este grupo de whatsapp.

Encomendamos la difusión de esta película al beato Carlo Acutis, él se encontró con Cristo Vivo en la Eucaristía, fue tan fuerte este encuentro que Carlo decidió compartirlo con todos, no se guardó este gran tesoro y diseñó un catálogo de milagros eucarísticos, este material está recorriendo Argentina y también otros países. Más información de la muestra de los milagros eucarísticos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Youtube