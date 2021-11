Virus varios

El 10 de noviembre de 1983, un puñado de asistentes a un seminario en un universidad de Pensilvania escuchaba por primera vez el término “virus” aplicado a la computación. El virus que por entonces se conocía, era el aislado unos meses antes en el Instituto Pasteur de París y que podía ser el causante de una nueva enfermedad llamada SIDA. En el mundo digital, hablar de virus era una excentricidad. La primera PC se había lanzado al mercado apenas dos años antes.

Sin embargo, cuando aquel día el estudiante de postgrado de la Universidad del Sur de California Fred Cohen introdujo un diskette en una VAX11, los asistentes comprobaron cómo un código oculto en un programa de Unix se instalaba a sí mismo y tomaba el control en unos pocos minutos, replicándose y propagándose a otras máquinas conectadas, de modo similar a un virus biológico.

Cohen afirma que luego de un intercambio con Leonard Adleman, su supervisor, tuvo la idea de denominar virus a aquel código capaz de infectar una red de ordenadores conectados.

En 1971, Robert Thomas, de la compañía BBN, creó Creeper, un programa que se movía entre ordenadores conectados a ARPANET y que desplegaba el mensaje “I’m the creeper: catch me if you can”. Según David Harley, consultor de seguridad informática e investigador para la compañía ESET, “en la comunidad investigadora solemos considerar el programa experimental Creeper como el primer virus”.

Un año antes del seminario de Cohen, el estudiante de 15 años Rich Skrenta desarrolló Elk Cloner, el primer virus informático –aún no llamado así– que se propagó fuera de un laboratorio. Skrenta lo creó como una broma para sus amigos, cuyos ordenadores Apple II se infectaban al introducir un diskette con un juego que escondía el virus.

Los primeros virus eran demostraciones tecnológicas. La motivación de sus creadores era la investigación y sus códigos no eran maliciosos. Cohen puntualiza que el objetivo de su programa era “medir el tiempo de diseminación, no atacar”. En el caso de Creeper, se trataba de diseñar una aplicación móvil que pudiera desplazarse a la máquina donde residían los datos, en lugar de recorrer el camino inverso. Los virus informáticos nacieron como “un producto natural de la curiosidad humana”. Y como tal, “su invención era inevitable”.

También era inevitable que pronto surgieran los primeros códigos maliciosos. En 1986 aparecía Brain, un virus cuyo propósito era castigar a los usuarios de ordenadores IBM que instalaban una copia pirateada de un software desarrollado por ellos. No obstante, los efectos de Brain eran leves y el virus incluía la información de contacto de sus autores para que los afectados pudieran contactarles y solicitar una cura. Propagándose a través de diskettes, Brain alcanzó difusión internacional, suscitando el nacimiento de las primeras compañías de antivirus.

A finales de los 80 comenzaron a proliferar los códigos que borraban datos o inutilizaban sistemas. En 1988, el gusano creado por Robert Morris infectó a buena parte de los ordenadores conectados a la entonces naciente internet, sobre todo en instituciones de investigación, causando una caída de los servicios de correo electrónico. Sus efectos resultaron más perjudiciales de lo previsto por el propio Morris, que se convirtió en la primera persona procesada en EEUU por la Ley de Fraude y Abuso Informático de 1986.

A partir de 2020, la humanidad conoce otros virus mucho mas dañinos. Los informáticos pasaron a un segundo plano. Lo esencial es la prevención, tanto con los del coronavirus, como con las medidas computables para evitar el contagio.

Fuente: https://www.bbvaopenmind.com/tecnologia/mundo-digital/la-historia-de-los-virus-informaticos/