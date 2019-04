Venezuela sigue en las tinieblas y no es solo por falta de electricidad

El chavismo estrecha el cerco sobre el líder opositor Juan Guaidó y la oposición da signos de impaciencia. No se ven resultados apreciables y el factor tiempo es clave.

Se tensa y se hace delicada la situación en Venezuela. El Gobierno de Nicolás Maduro ha conseguido que se le retiren los fueros parlamentarios al líder opositor al presidente del Legislativo, Juan Guidó, autoproclamado presidente interino. El líder opositor cuenta con el reconocimiento de unos 50 gobiernos, por lo que para el chavismo no es fácil detenerlo sin más y se está construyendo el terreno legal para neutralizar su acción. Mientras tanto, es permanentemente acusado de haber provocado los cortes de luz que afligen a la población venezolana, ya probada por un grave desabastecimiento de géneros de primera necesidad. El sabotaje sería obra de él con la ayuda de los Estados Unidos en la planificación. No se han presentado documentos de tal acusación. También se lo ha inhabilitado por quince años a ejercer cargos públicos por la Contraloría General. Ahora, la Asamblea Constituyente, le ha quitado los fueros, pese a no haber normas que la faculten para ello. La Constituyente ha literalmente tomado el lugar de la Asamblea Nacional elegida legítimamente y controlada por la mayoría opositora que cuestiona la elección de la Constituyente a la que no participó y está integrada totalmente por el chavismo. El jefe de gabinete de Guaidó, Roberto Marrero ha sido enviado a presión, en un estrechamiento del cerco en torno al autoproclamado presidente.

Mientras tanto, la oposición presiona a Guaidó que intenta no perder el actual arraigo popular. Sectores radicales, insisten en que se debe promover una intervención militar externa, aprovechando que la constitución las faculta en caso de necesidad. Es un tema delicado. Cualquier intervención externa, además de ser una aventura militar de dudoso resultado y una lucha armada que los gobiernos regionales difícilmente están dispuestos a sostener. ¿Quién podrá convencer a argentinos, colombianos, brasileños o peruanos a ir a morir por Venezuela? ¿Cómo ingresar al país? Una expedición militar es además un gasto que actualmente los países vecinos no aparecen en condiciones de sostener. Sin embargo, aparecen voces críticas y memes que circulan en las redes sociales tipo: «Guaidó es puro blablá».

Guaidó sigue convocando a las protestas y aparece en varias localidades de pronto, reuniendo a ciudadanos cansados de los problemas diarios y del chavismo. Pero tiene urgencia de conseguir resultados concretos, ante un chavismo que se mantiene férreamente en el poder. Por ello pasa a ser clave el factor interno de los militares. En los primeros momentos de la autoproclamación a la presidencia de Guaidó, hubo varias defecciones en las filas castrenses. Pero no han sido masivas. Las Fuerzas Armadas también se han beneficiado del chavismo y no parecen dispuestas a un cambio.

El tiempo juega a favor del régimen que en el país está en condiciones de hacer prácticamente lo que quiere, con la particularidad que no puede convencer a los venezolanos que todos los males vienen de afuera, puesto que la gente experimenta a diario las ineficiencias y las impericias de sus gobernantes. De mediación internacional ya no se habla, para que no se transforme en una herramienta que facilite la permanencia de Maduro en el poder, debe haber sincera intención de dialogar con la oposición. Por lo visto, tal disponibilidad no aparece. Venezuela sigue a oscuras y no es solo por falta de electricidad.