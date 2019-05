Venezuela: intentos de negociar una salida con la mediación de Noruega

Las partes están intentando armar en Oslo una posible hoja de ruta. No se instaló una mesa de diálogo, pues se negocia por separado.

La capital de Noruega, Oslo, está siendo en estas horas el escenario de un intento de negociación entre el gobierno chavista de Nicolás Maduro y el presidente del Legislativo de Venezuela, Juan Guaidó. Representantes de los dos líderes han concurrido a la ciudad europea, donde han abordado una posible hoja de ruta de negociaciones con las autoridades diplomáticas noruegas por separado, sin un contacto directo entre las partes. El objetivo es el de buscar una salida a la crisis institucional, social y económica que azota al país sudamericano.

No todos los miembros de la oposición estaban en conocimiento de los hechos. El líder de Primero Justicia, Julio Borges, manifestó sorpresa por la iniciativa, que, sin embargo, cuenta con la aprobación de otro líder opositor Leopoldo López. Guaidó, en un mensaje por twitter, salió a minimizar los contactos realizados en Oslo, aunque ello de alguna manera contradice el envío de negociadores de su confianza.

Hasta el momento, los intentos de dialogar con el presidente Maduro no han arrojado grandes resultados. No lo han facilitado las divisiones internas entre los grupos opositores, no lo ha facilitado la táctica dilatoria del presidente que ha irritado incluso a la Santa Sede ante la conducta del Gobierno que ha tratado en todo momento de ganar tiempo, sin cumplir con los compromisos.