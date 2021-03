Una respuesta llena de vida

Cada 25 de marzo, la Iglesia celebra la fiesta de la Anunciación del Señor.

La historia de la humanidad cambió cuando María dio su valiente y mayúsculo “Sí” a Dios, concibiendo desde aquel momento a Jesús. No en vano, la celebración tiene lugar, nueve meses antes de la Navidad.

El evangelio de este día Lc (1,26-38), ilustra el episodio:

26 En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret,

27 a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María.

28 El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo».

29 Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo.

30 Pero el Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido.

31 Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús;

32 él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre,

33 reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin».

34 María dijo al Ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?».

35 El Ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios.

36 También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes,

37 porque no hay nada imposible para Dios».

38 María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el Ángel se alejó.

Si repasamos el episodio, vemos que María “no la tuvo fácil”: estaba comprometida con José, y esta decisión de concebir al Hijo de Dios tuvo consecuencias. José siguiendo la ley judía, hubo de repudiarla en secreto, como para que ninguno de los dos tuvieran muchos problemas. El Señor interviene y el ángel en sueños le habla a José, quien acepta el plan de Dios, obteniendo así el privilegio de ser padre de Jesús en la tierra y de formar la Sagrada Familia con María.

En la lectura de Lucas, se aprecia el diálogo del mensajero de Dios con la Virgen. No fue una imposición sino una propuesta, que María aceptó. Gracias a su sí, se produjo el milagro de la Encarnación del Hijo de Dios.

En la Argentina se celebra oficialmente el Día del Niño por Nacer, tras el decreto 1406/98.

La ley, publicada en el Boletín Oficial el 10 de diciembre de 1998, considera “que el derecho a la vida no es una cuestión de ideología, ni de religión, sino una emanación de la naturaleza humana“. Más aún, cree oportuno que el Día del Niño por Nacer “se celebre el 25 de marzo de cada año, fecha en que la Cristiandad celebra la Anunciación a la Virgen María, en virtud de que el nacimiento más celebrado en el mundo por cristianos y no cristianos es el del Niño Jesús”.

