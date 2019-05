Una nueva jornada de huelga en el país

El Paro Nacional tuvo diferentes niveles de acatamiento, aunque la ciudad de Buenos Aires se produjo una masiva concentración y marcha a Plaza de Mayo.

La Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires fue el epicentro una vez más de las marchas de protesta en contra de las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri. El Paro Nacional, convocado por el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN) junto a las CTA y los movimientos sociales, tuvo diferentes niveles de acatamiento en el país, aunque los accesos a la Capital se vieron reducidos y las avenidas porteñas vieron pasar importantes columnas de manifestantes, sobre todo por la 9 de Julio y las diagonales Norte y Sur.

Según los organizadores, el Paro fue “contundente y masivo”, en alusión a las “200 mil personas” en la zona donde se plantó el escenario desde el cual se manifestaron los gremialistas. “A pesar de los aprietes estamos acá cientos de miles que resistimos las políticas de Mauricio Macri”, sostuvo el bancario Sergio Palazzo, quien fue el primer en hablar desde el palco, agregando que este Gobierno “genera el caos y el desempleo, entregan la soberanía política y económica y favorecen la fuga de divisas con el acuerdo del FMI”. Y también le pidió a los dirigentes de la CGT que no se adhirieron a la huelga que “recapaciten porque de lo contrario quedarán detrás de la historia que se está construyendo”.

En tanto, Pablo Micheli de la CTA, afirmó que “para que vuelva un nuevo gobierno nacional y popular hay que ganar la calle con más paros y más marchas porque la victoria está en la unidad”.

Hugo Yasky también utilizó la palabra caos, aduciendo que quienes lo generan son “los que bajan los salario y se arrodillan ante el FMI”.

Por otra parte, el cierre del acto estuvo a cargo de Pablo Moyano, quien anticipó un nuevo congreso dentro de 20 días donde se definirán nuevas medidas de fuerza.

La postura del Gobierno

En las primeras horas del día, cuando comenzaban las concentraciones de manifestantes, el presidente Mauricio Macri, junto a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, estuvo presente en la inauguración de obras en la planta de Absa en Ensenada. Allí el mandatario expresó que “elegimos este día para arrancar trabajando cuando otros en un momento difícil para el país deciden parar. Nosotros no, nosotros estamos acá, trabajando, para construir un futuro mejor para todos”. Y agregó: “Este es un momento para demostrar cuánto coraje tenemos, cuánta convicción en este momento que los mercados están dudando si vamos a volver atrás. Se equivocan. Nosotros aprendimos de lo que pasó y los argentinos queremos encontrar nuestro lugar desde el trabajo, no queremos más mentiras, no queremos más ocultamiento”.