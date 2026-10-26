Una luz que sigue brillando: la alegría de la familia de los Focolares por “Luminosa”

Con inmensa alegría y gratitud recibimos la noticia de que el Papa León XIV ha reconocido las virtudes heroicas de Margarita Bavosi (Luminosa), abriendo el camino en su causa de beatificación. Una vida entregada al Evangelio y a la unidad que hoy florece como testimonio de santidad cotidiana.

Un regalo para nuestras tierras

Hay noticias que llenan el corazón de una gratitud profunda y renuevan la esperanza de toda una comunidad. La declaración de Venerable Sierva de Dios para Margarita Bavosi, a quien cariñosamente conocemos como “Luminosa”, es sin duda un motivo de fiesta para la familia de la Obra de María en la zona del Cono Sur y en el mundo entero.

Este reconocimiento del Vaticano confirma de manera oficial que su vida no solo fue ejemplar, sino un reflejo vivo del Evangelio llevado hasta sus últimas consecuencias en la sencillez del día a día.

De Buenos Aires al corazón del Movimiento

Nacida en Buenos Aires el 19 de septiembre de 1941, Margarita se formó como profesora de Historia antes de descubrir el llamado a entregarse por completo a Dios. Al encontrar el carisma de la unidad fundado por Chiara Lubich, sintió la vocación de abrazar el ideal del Focolar como focolarina.

Su entrega estuvo marcada desde el primer momento por una autenticidad radical, una sonrisa contagiosa y un amor desinteresado hacia cada persona con la que se cruzaba. Años más tarde, su misión la llevó a Europa, donde durante 14 años ofreció su vida en el servicio activo al Movimiento, dejando una huella imborrable de comunión, serenidad y fraternidad.

El secreto de su luz

Quienes la conocieron coinciden en que el nombre con el cual todos la conocían—Luminosa— no era una casualidad: era la definición exacta de su presencia.

Incluso en 1981, cuando comenzaron a manifestarse los primeros signos de una dolorosa enfermedad, su actitud no cambió. Afrontó el sufrimiento con una serenidad profunda y un abandono confiado en Dios hasta su partida a la Casa del Padre el 7 de marzo de 1985 en Albano Laziale (Italia), con apenas 43 años. Su dolor transformado en amor se convirtió en una fuente constante de luz para quienes la rodeaban.

Una invitación a renovar el Ideal

Para todos los que formamos parte del Cono Sur —Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay—, este hito en la causa de beatificación de Luminosa no es solo un recuerdo de su figura, sino un impulso vivo a renovar nuestro propio compromiso con el carisma de la unidad. Su vida nos demuestra que la santidad no está reservada para momentos extraordinarios, sino que se construye en el amor al hermano, en la fidelidad cotidiana y en la alegría compartida.

Damos gracias a Dios por el don de su vida y seguimos encomendando en nuestras oraciones el camino de su causa.

Fuente: https://www.focolare.org/conosur/