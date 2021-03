Una joven sueca con decisión

Greta Thunberg (2003) es una adolescente, y piensa y razona con una firmeza y sabiduría sorprendentes. Para ella, la pandemia nos muestra cosas para aprender y recordar a futuro. Es una oportunidad de cambiar las cosas, es momento de tomar decisiones. “Si queremos cambiar, debemos exigir ese cambio y es muy probable que se produzca ese cambio. ¡Quienes están en el poder no actúan sin una presión real de la gente! Así que depende un poco de nosotros”, afirma en la nota que le hiciera Hugo Alconada Mon en La Nación.

Respecto de la relación con el gobierno norteamericano, luego de la llegada de Joe Biden al poder, cree que se trata de un gran cambio con respecto a cómo era antes. Pero la presión es esencial, no hay lugar para el relax y dejar que fluya.

Su mensaje para latinoamérica es que “nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia y nunca debemos subestimar el poder de una persona y especialmente el poder de los jóvenes. Los jóvenes tienen el potencial de cambiarlo todo. Si vamos juntos y decidimos que vamos a hacer que suceda el cambio, podemos lograr ese cambio. Tenemos ese poder”, afirma.

Preguntas que propone Greta

Hay muchas preguntas que debemos hacernos ahora mismo. Quizás, sobre todo, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué priorizamos, ahora mismo, en el corto plazo? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por nuestros hijos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que, cuando miremos hacia atrás, nos recuerden como personas que hicimos todo lo que pudimos? ¿Qué estamos preparados para hacer?

Tiempo libre

A Greta le gusta tejer, de hecho fue lo que hizo mientras Hugo la entrevistó por Zoom. Es aficionada a los rompecabezas, porque la calman. En cuanto a libros, sugiere acercarse a autores que no dejan de abordar la crisis climática: Las tormentas de nuestros nietos de James Hansen, La sexta extinción de Elizabeth Kolbert, o The ends of the world de Peter Brannen.

Según la activista “muchas personas tienen miedo de involucrarse en el movimiento climático porque piensan que ya es demasiado tarde o que ya hay personas involucradas o que no saben nada al respecto, pero nunca es demasiado tarde.”

