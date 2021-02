Una jornada beat y Harrisoniana

George Harrison nació en Liverpool el jueves 25 de febrero de 1943. Fue el Beatle mas tranquilo y cultor del bajo perfil. Su vida no se limitó a la música: fue pacifista, ecologista y promotor de otros artistas.

Si bien la dupla conocida dentro de los Beatles, era la de Lennon y Mc Cartney, George aportó temas como «I Need You», «Taxman», «I Me Mine», «Within You Without You», «Old Brown Shoe», «While My Guitar Gently Weeps», «Something», o «Here Comes the Sun».

Las influencias musicales más tempranas de Harrison incluyeron músicos como Chuck Berry, Ry Cooder y Buddy Holly. En plena beatlemanía, introdujo música hindú a través de instrumentos como el sitar, que tocó en canciones como «Norwegian Wood» y «Within You Without You».

Tuvo también un especial interés por la cultura y religión hindú a través del movimiento Hare Krishna e introdujo a sus compañeros de The Beatles a la filosofía oriental a través del maharishi Mahesh Yogi, determinante en la evolución musical del grupo desde la grabación Álbum Blanco (1968).

Una vez separados Los Beatles, publicó All Things Must Pass (1970), el primer álbum de un beatle en solitario que alcanzó el primer puesto en la lista Billboard 200. Este álbum contó con la participación de varios músicos, entre ellos Ringo Starr a la batería y Eric Clapton a la guitarra.

La producción estuvo a cargo del mismo George Harrison y Phil Spector, quien trabajó junto a los Beatles en el álbum Let It Be.

También organizó, con Ravi Shankar, The Concert for Bangla Desh (1971), el primer concierto benéfico de la historia de la música rock y precursor de eventos benéficos como Live Aid. A lo largo de su carrera obtuvo varios éxitos con temas como «My Sweet Lord», o, «Give Me Love (Give Me Peace on Earth)».

Su trayectoria musical ha sido reconocida con varios premios: entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll de forma póstuma en 2006, y la revista Rolling Stone lo situó en el puesto 11 de la lista de los cien guitarristas más grandes de todos los tiempos.

Harrison también cultivaba otros intereses artísticos, como el cine y la tv. Amaba la serie inglesa Los Vengadores, y fue un ser comprometido con el fino humor de los Monty Python. Por eso produjo e hipotecó su casa para financiar el film La vida de Brian.

Dejamos lo mejor para el final, un adelanto del documental The Beatles: Get Back que verá la luz en algún momento de 2021. Deseamos feliz aniversario a este músico que nos dio felicidad, y nos sigue haciendo felices con su arte.