Un ser lleno de música, amor y tiempo

El sábado 5 de noviembre de 1949 el mundo mejoraba: nacía Miguel José Cantilo, laburante de la música, y de las letras. Cantautor, baladista, rockero, filósofo de la vida consistente. Un “musipueta”.

Cultivó sus dotes artísticas desde joven, abrazando el oficio de cantor a sus joviales 15 años. A los 18, ya hacía covers de Los Beatles junto a Jorge Durietz. Estaban tocando en el mítico local La Fusa de Punta del Este, cuando los escuchó Horacio Molina, quien generosamente los apadrinó. Así llegaron a grabar para el sello CBS, su primer disco simple en 1969. El nombre artístico del dúo fue, es y será, Pedro y Pablo. Su primer long play “Yo vivo en esta ciudad” se publicó en 1970 con 12 temas propios. Los arreglos fueron hechos por el gran Georgie Calandrelli. El brillo orquestal refuerza las tremendas letras. Una joya que supo eludir la censura y ser coreada a viva voz por millones de personas. CBS cataloga el género musical como “tango beat”.

Miguel no se quedó en la gloria del éxito, se metió de lleno a la vida en comunidad. Es un hippie, con sus convicciones claras, que no busca imponerlas. Las canta, y las escribe, desde sus discos y libros. Sufrió el exilio, y se fue a España. Allí formó un Punch, un conjunto musical tremendo y adelantado para fines de los 70’. En 1981 regresó a la Argentina, y no pudo grabar, ni presentarse como Pedro y Pablo, por motivos de la censura. La prensa musical de aquel entonces, lo criticaba por el supuesto estilo moderno de Punch, algo que no se le perdonó. Cantilo en vez de enemistarse, siguió su camino: grabando, tocando y escribiendo. Un discepolín de la vida, que vuelca todo en sus canciones. Todas ellas son historias que merecen ser rumiadas.

Unos que ríen, otros que lloran Linda mujer, piel de mi piel Acércate, pégate a mí No arrugues más esa frente No pienses más en la gente Deja que vivan su vida Y bien, son igual que tú. Cada persona es una historia Mil universos por fuera y por dentro Si nos perdemos en ellos Nos olvidamos del nuestro Y se nos pasa la vida en ver… Unos que ríen, otros que lloran Unos que aman, otros que odian Unos que piden, otros que tienen Pero no quieren dar. Unos que emigran, otros que vuelven Unos que ganan, otros que pierden Y entre medio los que no saben Lo que quieren saber. Nena de sol, musa de amor Inspiración de mi canción Sé muy bien qué es lo que sientes Yo también amo a la gente Los necesito y quiero que vivan bien Quiero verlos bien. Y sin embargo veo que hay algo Más importante que viene antes Y es conocerse uno mismo Y no caer al abismo De los que ignoran su propio ser. No se trata de egoísmo El mundo siempre es el mismo Y hagas lo que hagas siempre habrá Unos que aman, otros que odian Unos que piden, otros que tienen Pero no quieren dar. Unos que emigran, otros que vuelven Unos que ganan, otros que pierden Y entre medio los que no saben Lo que quieren saber.

Uno percibe la vigencia de las letras, el grado de registro del autor, porque este tema tan argento, y omnivigente, que fue registrado en Sadaic, un 15 de diciembre, pero de 1981.

¡No es un futurista el buen Miguel, sino un gran poeta!

No es autorreferente, es un ser amable, y enamorado de la vida, y de su oficio de cantor. No en vano, gran parte de sus hijos se metieron en el mundo de la música, sabiendo de las dificultades que esto acarrea económicamente.

Cantilo es un lector voraz, un ser consistente: vive lo que canta, respira música y reparte vida desde sus letras. Lleva grabados 28 discos, registró 275 canciones, escribió 7 libros, y tantas otras cosas. La vida fluye por sus venas. Miguel tiene muchas cosas por decir. Y lo mejor está por venir.

Ganas, amor y tiempo Tengo ganas de romper los aparatos de silencio los circuitos del temor y los micrófonos del miedo Tengo ganas de escuchar lo que se dice por la calle sin censura y sin cortes por un gran altoparlante Tengo ganas de ser libre como un pájaro en el viento sin temor a que una piedra en mis alas haga centro Tengo la fe, esa fuerza que me sube por adentro tengo ganas, tengo amor y tengo tiempo y no tengo nada, nada pero nada que perder no tengo nada que perder no tengo nada que perder Ganas ávidas de música sonando nuevamente en las plazas, en los bares y en la cara de la gente Tengo ganas de que todos hablen claro y sin tabúes y los pelos en la lengua caigan cuando maduren Y a la sombra del pasado que empecemos nuevamente un futuro sin errores con las ganas del presente Tengo la fe, esa fuerza que me sube por adentro tengo ganas, tengo amor y tengo tiempo y no tengo nada, nada pero nada que perder no tengo nada que perder no tengo nada que perder Tengo ganas en el alma de subirme al Aconcagua para hablar con el señor sobre todas estas ganas Estas ganas de mirar hoy el tamaño de mi tierra y mirar a mis hermanos y olvidarme de la guerra Tengo ganas de habitar toda esta tierra con mi gente de salir de las ciudades y cubrirle todo el suelo Habitarle todo el campo fecundarla lentamente y mirar a nuestros hijos crecer con ellas fuertes, fuertes Hace falta mas que ganas para realizar los sueños hace falta voluntad y conocimiento Tengo la fe, esa fuerza que me sube por adentro tengo ganas, tengo amor y tengo tiempo y no tengo nada, nada pero nada que perder

¡Gracias Miguel y Pura vida!