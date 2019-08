Un día vergonzoso para Italia: socorrer a náufragos será delito

La multa prevista por un decreto convertido en ley será entre 150 mil y 1 millón de euros. La intención es frenar la obra solidaria de las ong en el Mediterráneo.

La política italiana muestra una situación inédita: el gobierno formado por el Movimiento 5 Estrellas y la Lega, tiene como a sus respectivos líderes como co–jefes de la coalición. Luigi di Maio representa al Movimiento 5 Estrellas que ha sacado más votos, con el 32% de las preferencias, mientras que Matteo Salvini, representa a la Lega que obtuvo el 17% de los votos en las últimas elecciones. Los dos ocupan ministerios, y la jefatura del Gobierno ha sido confiada a otra figura. Sin embargo, en estos meses quien lleva las riendas del Ejecutivo italiano es Salvini, quien ocupa el cargo de ministro del interior, opacando tanto a Di Maio como al presidente del consejo de ministros, Conte, con su poder de iniciativa política que acapara la atención de los medios y provoca permanentes y polémicos debates entre los ciudadanos.

Matteo Salvini

Pese a representar una parte mínima de los votantes, en estos meses Salvini ha determinado la agenda política, incluso imponiendo su visión a sus aliados, e insistiendo en su discurso contra los migrantes, escudándose tras la sensación de que existen millones de africanos dispuestos a desembarcar en Italia, ante la inacción de la Unión Europea. Siguiendo el estilo del presidente Trump y pese a que ningún dato real lo confirme, el italiano ha culpado a los migrantes de robar el trabajo a los locales, de alimentar la delincuencia, de venir a Italia para pasarla bien a costas del contribuyente italiano. Las cosas no están así. Los italianos perciben que los migrantes son el triple de su cantidad real en el país (8%), muchos de éstos viven allí desde hace tiempo y se han integrado, siendo un aporte real para la economía italiana. Grandes grupos industriales no consiguen colmar las vacantes en sus empresas, por un hecho concreto: los italianos son cada vez menos y no quieren hacer ciertos trabajos. El sector siderúrgico, por ejemplo, no consigue llenar 6 mil vacantes. Por otro lado, Salvini se ausenta sistemáticamente de las cumbres ministeriales europeas donde se aborda el tema de los migrantes. Su discurso xenófobo, que pretende asociar incluso a los valores evangélicos, algo compartido por católicos que lo siguen o lo votan, ha provocado un clima de creciente odio que, con frecuencia cada vez mayor, se manifiesta en actitudes racistas. Clave en su discurso ha sido el freno a la actividad de las ong que socorren a los miles de norteafricanos que intentan llegar a Europa, a través de Italia, cruzando el Mediterráneo en barcos precarios. Se cuentan de a miles los muertos en naufragios, pese a lo cual Salvini ha culpado a las ong de colaborar con los tratantes de personas que explotan el fenómeno o, peor, especular por dinero esta situación con el fin de recibir fondos. Pese a que no ha sido posible comprobar tales acusaciones, en varios casos los jueces no han encontrado evidencias, el ministro del interior impide que ingresen a puertos italianos los barcos que salvan a los náufragos y desde ayer alguien que los socorre se expone a una multa que va de 150.000 a 1.000.000 de euros. Haber convertido esta sanción en ley, e incluso hacerlo invocando la protección de la Madre de Jesús, rozando así la blasfemia, se ha transformado en un día vergonzoso para Italia, que de este modo emboca institucionalmente un camino xenófobo. Una mancha difícil de lavar para la patria del derecho.