Un día como hoy

Acontecimientos, nacimientos y demás episodios ocurridos un 26 de octubre. A tomar nota, para saber, conocer y recordar.

4004 a. C.: al mediodía de este día habría sucedido la creación del universo, según los cálculos del obispo James Ussher.

1811: el Gobierno de Argentina decreta la libertad de imprenta para la prensa.

1885: ante la Academia de Ciencias de París, Louis Pasteur da a conocer sus trabajos sobre inmunización contra la rabia.

1965: en Londres, el grupo británico de rock Los Beatles reciben la Orden del Imperio Británico por su contribución a la música de ese país.

2007: Apple lanza al mercado mundial su sistema operativo Mac OS X Leopard.

2009: formatean todos los servidores de GeoCities.

Nacimientos

1913: Charlie Barnet, músico de jazz estadounidense.

1914: Nace Jackie Coogan, actor de cine mudo, protagonista junto a Charles Chaplin, en El Pibe (The Kid).

y luego el famoso y entrañable Tío Lucas …

1961: Bob Dylan firma con Columbia Records, su primer contrato discográfico.

1964: El último día de grabación del cuarto álbum, Beatles For Sale, Los Beatles reciben la visita de la leyenda rockabilly Carl Perkins. El grupo decide entonces que Perkins participe de Honey don’t. He aquí el resultado:

Grabaciones

1934: Cole Porter, “You’re the top”. Escuchadla, tiene cierto aire tanguero ..

1961 : Elvis Presley: “A Whistling Tune,” “Home Is Where The Heart Is,” “Riding The Rainbow”

1964 : The Beatles: Honey Don’t, What You’re Doing, Another Beatles Christmas Record

1981 : Under Pressure by Queen

Lanzamientos

1973: John Lennon, “Mind Games”

1998: El cantante / compositor Eros Ramazzotti celebra su cumpleaños número 35 con el lanzamiento mundial de su álbum de Eros en vivo, con 15 temas grabados durante su gira mundial 1997-1998.

TV, Radio, Prensa

1935: El programa de NBC Radio Lux Radio Theatre presenta su más reciente descubrimiento – un cantante joven de 12 años llamada Judy Garland.