Un centenario para celebrar

El viernes 26 de febrero se cumplirán 100 años del nacimiento de Enrique Shaw, figura destacada como dirigente empresario, que está en proceso de canonización.

En 2015, el Papa Francisco declaraba en una entrevista con Televisa: “Estoy llevando adelante la causa de beatificación de un rico empresario argentino, Enrique Shaw, que era rico, pero era santo.”

¿Hay contradicción entre santidad y “riqueza”?

Shaw fue un empresario recordado no solo por sus seres queridos, sino por los trabajadores de la cristalería Rigolleau, que acudieron en masa a donar sangre antes de que muriera de cáncer a sus jóvenes 41 años.

El camino es largo. La comisión ordinaria de obispos y cardenales de la Congregación para la Causa de los Santos tiene que votar y expedirse sobre si Shaw ha ejercido de manera heroica las virtudes del postulado. En tal caso sería declarado “venerable”. El siguiente paso es dar con un milagro atribuible a su intercesión.

La figura de Enrique Shaw, despierta muy buenos recuerdos, y ante todo coherencia, algo que parece en extinción en Argentina, cuestión contra la que “no hay vacuna”.

El sindicalista de ATE Carlos Custer, y embajador ante la Santa Sede entre 2004 y 2007, trabajó en Rigolleau entre 1956 y 1963, y fue delegado. Custer recuerda a La Nación: “ Aunque alguna vez no hayamos estado de acuerdo, él trataba de escuchar y entender al otro. Recorría los hornos, le preguntaba a cada empleado por la familia y andaba sonriente: seguro tenía mil dificultades, pero nunca perdió la sonrisa”.

Quienes trataron a Shaw destacan además su ingenio en las crisis. En su recopilación de mensajes, reunidos en el libro “Y dominad la tierra”, Mónica Aranda Baulero recuerda el momento en que los accionistas de Rigolleau resuelven cerrar la carpintería, que hacía pallets y cajones para botellas, porque era más barato comprarles a proveedores externos. Shaw encontró una vuelta salomónica: arregló con los empleados el despido, pero les dio un préstamo para que armaran una cooperativa y los ayudó a comprar un terreno frente a la fábrica. Serían ellos, con un contrato de exclusividad, los que venderían cajones y pallets a Rigolleau a precios de mercado. La idea fue un éxito: la planta bajó los costos y los obreros, ya propietarios, mejoraron sus ingresos.

Al referirse a los sindicatos Shaw proclamaba: “No hay que tenerles fastidio, sino comprensión. Si se quiere la libertad en el campo económico –y hay que quererla– hay que aceptar las condiciones que hagan posible la libertad… Los problemas de las empresas deben ser resueltos por los interesados –patronos y sindicatos– de común acuerdo. De lo contrario los resolverá el Estado y el gran problema del ahora presente, viéndolo en su conjunto, no es cómo defenderse de los sindicatos, sino cómo defenderse del Estado […] La empresa libre solo puede encontrar seguridad para su desarrollo en una democracia y la democracia no existe donde no hay sindicatos, porque su ausencia provoca tal intervencionismo del Estado que mata la libertad económica y, con ella, la libertad política”.

Este dirigente veía en el trabajo la oportunidad de cada empleado de realizarse hacia lo trascendente. Hablaba en sus conferencias de Cristo, de la Virgen, de la Eucaristía.

Citaba a Léon Beckaert, un belga industrial que decía que el concepto de productividad estaba ya consignado en el evangelio de San Mateo, en la parábola de los talentos. “Todos tienen el deber de hacerlos fructificar al máximo”.

Sarah Shaw, la segunda de los nueve hijos de Enrique evoca un detalle que pinta de cuerpo entero a su padre: “Al encargado del edificio le llamaba la atención que papá tuviera una Estanciera y no un auto mejor. Nos decía ‘Lo necesario, sí; pero no cosas superfluas”.

Actividades previstas entre el martes 23 y el viernes 26 de febrero

El martes 23 a las 20hs. se realizará el conversatorio “Enrique Shaw: un laico que nos inspira” a través del canal de YouTube de la Acción Católica Argentina.

El miércoles 24 a las 18hs. la Armada Argentina celebrará una Misa en la Catedral Stella Maris.

Al día siguiente la Universidad Católica Argentina realizará a las 18:30 el conversatorio “Enrique Shaw, su presencia en la UCA y el humanismo cristiano”.

Participarán la postuladora de la causa de beatificación de Enrique Shaw, Silvia Correale; el Arzobispo de La Plata, Mons. Víctor Fernández y el vicerrector de Integración de la UCA, P. Gustavo Boquín.

Ese mismo día, a las 20hs. la Acción Católica Argentina realizará una vigilia de oración en la parroquia Sagrada Familia de Berazategui, Diócesis de Quilmes.

Esta será transmitida por el canal de Youtube de la Acción Católica Argentina y por Radio María Argentina.

El viernes 26 de febrero, día de nacimiento de Enrique Shaw, se realizará el encuentro online “Enrique Shaw: hombre de empresa, padre de familia y persona de fe” a las 10:30hs.

Habrá testimonios y ponencias de Gabriela Bardin, Luis Pérez Companc, Silvia Correale, Daniel Herrero, Sergio Kaufman, Mons. Santiago Olivera, Marcelo Paladino, P. Juan Miguel Shaw y Gonzalo Tanoira.

A las 20hs. se realizará la Misa de conmemoración por el nacimiento del Siervo de Dios desde la iglesia Nuestra Señora del Pilar, desde Buenos Aires.

La celebración Eucarística se transmitirá por el canal de YouTube Enrique Shaw y por Radio María Argentina.