Un 5 de agosto

1858: se tiende el primer cable transatlántico submarino desde el que se transmitirá, dos días después, el primer telegrama entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Un fuerte antecedente del impacto de la comunicación “on line”.

1903: el Congreso colombiano rechaza el tratado para la construcción del Canal de Panamá, entre Estados Unidos y Colombia.

1932: en Estados Unidos, el sindicato AFL estima que la cifra de desocupados supera los 11 millones. Es fruto del crack de 1929. Nada nuevo bajo el sol.

1933: se promulga en España la Ley de vagos y maleantes. Peligrosa y omnivigente asociación, ¿un vago es un maleante? Eso es falso, y un concepto a desterrar.

1956: en Alemania, el piloto argentino Juan Manuel Fangio gana, con la escudería Ferrari, el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1.

1966: en Londres se publica el álbum Revólver, de Los Beatles. Es el séptimo álbum de estudio de la banda británica publicado por EMI. Fue el último álbum lanzado antes de que la banda decidiera abandonar los escenarios y las giras, a favor de la experimentación en los estudios de grabación y mejoramiento de su estilo. Este disco presentó varios nuevos desarrollos estilísticos que llegarían a ser más pronunciados en álbumes posteriores. Logró llegar al número uno en la lista de éxitos de varios países, entre ellos, el Reino Unido, Estados Unidos, Suecia y Australia, entre otros. La portada del álbum, diseñada por Klaus Voormann, consiste en dibujos de los cuatro integrantes de la banda, contiene un collage de varias fotos de la banda. El disco ganó el Grammy a la mejor portada.

1967: en Londres se publica el disco The Piper at the Gates of Dawn, álbum debut de la banda británica Pink Floyd. Fue uno de los primeros en explorar el rock psicodélico, junto con Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de Los Beatles y The Velvet Underground & Nico de The Velvet Underground. Es considerado uno de los disco mas importantes de la música moderna.

2004: en el lago Tiberiades (Israel), un grupo de arqueólogos publica el descubrimiento de las evidencias de fabricación de pan más antiguas que se conocen.

2009: Wikipedia en español alcanza la cifra de 500 000 artículos

2010: cerca de la ciudad de Copiapó (Atacama) se produce un derrumbe en una mina chilena, quedando atrapados 33 mineros a 700 metros de profundidad.

2016: en Brasil se inauguran los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Nacimientos

1802: Niels Henrik Abel, matemático noruego (f. 1829).

1850: Guy de Maupassant, escritor francés (f. 1893).

1862: Joseph Merrick (el Hombre Elefante), paciente británico (f. 1890).

1906: Wassily Leontief, economista estadounidense de origen ruso (f. 1999).

1930: Neil Armstrong, astronauta estadounidense (f. 2012).

1945: Juan Sasturain, escritor argentino.