Trump y una muy improbable orden de atacar a Irán

Supuestamente, el mandatario a último momento habría cancelado el ataque, sin mayores explicaciones, cuando los aviones ya estaban en vuelo.

El apriete político y militar que Donald Trump está realizando contra Irán incluye también la supuesta orden de atacar objetivos militares iraníes que, posiblemente, es parte de la cantidad de noticias falsas que la Casa Blanca difunde con siempre mayor frecuencia.

Supuestamente, Trump canceló a último momento un ataque selectivo como represalia del derribo de un dron norteamericano (un avión no tripulado), que según los iraníes había ingresado en las aguas territoriales del estrecho de Ormuz. La información difundida es que los aviones ya estaban en vuelo, todo estaba listo, y que a último momento el presidente canceló el ataque. Los expertos en temas militares saben bien que cuando se entra en situaciones de crisis política y militar como en el caso de Irán, los aviones estadounidenses están permanentemente en vuelo, sondeando los sistemas de defensa y tratando de determinar el grado de preparación. Creer por tanto que el presidente haya dado la orden y que a último momento haya sido cancelada adoptando abruptamente la convicción de que en todo caso “se trató del error de alguien” es simplemente poco serio.

Las fuentes diplomáticas confirman que, posiblemente, Estados Unidos dio aviso a las autoridades iraníes –por intermedio de países mediadores, ya que no hay embajadas propias que formalicen las relaciones interrumpidas desde 1979–, y no se detectó nerviosismo ante el aviso de un supuesto ataque. El hecho de que la versión de los hechos del lado iraní no aparecerá en los medios de comunicación que hoy solo reportan la versión norteamericana de la supuesta orden de ataque, no permitirá conocer de la determinación de Irán de no ceder a la presión que realiza Washington.

Así como queda instalada en la gran parte de la prensa internacional la versión de que los ataques a barcos petroleros en el estrecho de Ormuz fueron realizados por Teherán, pese a que sea muy improbable que eso haya ocurrido. El dar espacio solo a la versión manipulada de los hechos acorde a la visión que Trump quiere instalar de la situación en Medio Oriente beneficia sus intenciones políticas que son un peligro real para la paz en la región.