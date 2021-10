Telesugerencias del 17 al 20 de octubre

Algunas propuestas para los próximos días.

Domingo 17 de octubre – 22 hs. – Cine.AR – Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo

Comedia de 2017. Un merecido homenaje a Roberto Fontanarrosa, sublime costumbrista de los argentinos. El film está compuesto por seis cortometrajes, íntegramente dirigidos por rosarinos.

Lunes 18 de octubre – 20 hs. – Cine.AR – Amanda, el día que Einstein vivió en La Plata

El jueves 2 de Abril de 1925 arriba a La Plata el premio Nobel de física Albert Einstein, en el marco de una extensa gira que lo lleva por Sudamérica. Debido a la fama que ya tiene por aquel entonces, su visita despierta mucha expectativa y admiración en cada uno de los lugares que recorre. Las particularidades de la pujante Universidad de La Plata, el creciente antisemitismo en Europa, y el rumor de que Einstein desea radicarse fuera de su país, hacen pensar que el científico podría elegir a esta ciudad para establecerse. Film de Marcos Rodríguez del año 2014.

Martes 19 de octubre – 21 hs. – film & arts – Country music – Episodio I “Los comienzos”

La serie de Ken Burns sigue la evolución de la música country a lo largo del siglo XX. Explora el origen del género y se enfoca en las fascinantes biografías de los pioneros. El primer capítulo recorre la música country hasta el año 1933.

Miércoles 20 de octubre – 20:15 hs. – I – Sat – Eat that question: Frank Zappa on his own words.

A través de imágenes inéditas, el espectador se mete en la cabeza de un guitarrista que supo fusionar la música como pocos. Documental de 2016