Telesugerencias

En este martes de ñoquis subimos tarde el posteo, mea culpa. Pero como van con repeticiones, hay revancha. No se pierdan “Una canción para Jenny”. Como siempre la realidad supera la ficción.

Martes 29 de septiembre a las 18 hs. por film & arts – Music, War and Revolution Capítulo 1.

Trilogía documental que conmemora el 100 ° aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial.

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el mundo de la música no se vio afectado. Los artistas se involucraron inevitablemente, ya sea como soldados en el frente o como compositores de música patriótica o memoriales musicales de un mundo perdido.

La serie documental de tres partes investiga las conexiones (no) conocidas, abiertas y ocultas entre la música, el poder, la guerra y la revolución.

A partir de lo que llevó a esta gran tragedia humana, cada episodio aborda diferentes perspectivas de la relación entre música y política. Mientras que las Partes Uno y Dos exploran los enredos esperanzadores y posteriormente trágicos del arte y la política de los que fueron víctimas tantos artistas durante la Primera Guerra Mundial y la Revolución de Octubre, la Parte Tres se embarca en una búsqueda de los aspectos políticos de la música hasta el día de hoy.

Primera parte: Música en tiempos de la Gran Guerra

Una película de Andreas Morell

Segunda parte: Silenciados – Compositores en la Rusia revolucionaria

Una película de Anne-Kathrin Peitz

Tercera parte: Música y poder

Una película de Maria Stodtmeier e Isa Willinger

Con la participación de Daniel Barenboim, Valery Gergiev, Ivan Fisher, Gidon Kremer, Pierre-Laurent Aimard, John Eliot Gardiner, Steffen Schleiermacher, Julia Sophie Wagner, Vladimir Stoupel y muchos más.

“Al final, uno quiere volver a ver las tres películas, sin importar en qué orden”. – Frankfurter Rundschau

Una producción de Accentus Music en coproducción con WDR, en cooperación con Arte y con el apoyo de Mitteldeutsche Medienförderung.

Con repeticiones el miércoles 30 de septiembre a las 0 y a las 15 hs.

Martes 29 de septiembre a las 18 hs. por canal Encuentro – Inoxidables, íconos de la industria cordobesa; Avión Pampa

Un modo de contar la historia de un pueblo es detenerse en el desarrollo de su industria. Ciertas particularidades históricas, sociales y geográficas de Córdoba hacen de esta provincia una referencia paradigmática. Las diversas etapas que caracterizan su proceso de industrialización se corresponden con políticas de Estado específicas y con hechos históricos internos o externos que modificaron el rumbo del país en cada época.

Con repeticiones el miércoles 30 a las 2, viernes 2 a las 16:30, sábado 3 a las 17 y lunes 6 a las 18 hs.

Martes 29 de septiembre a las 19:30 en Europa Europa – Una canción para Jenny

¿Perdonar o no perdonar al asesino de la hija?

Si quien se lo pregunta es una mujer sacerdote que pregona el perdón cada día que se sube al púlpito, el dilema se vuelve imposible. Esta es la experiencia que vivió Julie Nicholson, cuya hija Jenny murió en la explosión terrorista de la parada de metro Edgware Road y autora de un libro que es la base del drama con el que la BBC conmemora los atentados de Londres, conocidos como el 7/7, ocurridos el día 7 de julio de 2005. En los ataques murieron 52 personas y más de 700 resultaron heridas.

El director del programa dramático, producido por la BBC, es Brian Percival, con unas credenciales que abarcan desde la serie televisiva Downton Abbey -de la ITV, rival de la BBC- hasta películas como El ladrón de libros. Julie Nicholson estaba a cargo de dos parroquias en Bristol, suroeste de Inglaterra, cuando se produjeron los atentados. Recibió una llamada anunciándole la muerte de su hija Jenny, que aquel día decidió cambiar de itinerario para acudir al trabajo, tal como le contó a su novio minutos antes de subir al tren del que no bajaría.

El conmovedor drama transmite con emotividad y destreza el impacto que produjo en la familia la muerte de Jenny y cómo su madre se devanó, y todavía se devana los sesos.

A los nueve meses de la muerte de Jenny, Julie dimitió como sacerdote porque no podía pregonar el perdón cristiano como había hecho hasta entonces. En la presentación de los BAFTA, la madre explicó lo siguiente: “No voy a pretender que puedo perdonar en el fondo de mi corazón a la persona que se llevó la vida de mi hija, ni creo que sea mi derecho y privilegio ofrecer perdón sobre su vida, porque ella es la única que podría hacerlo, y ella no está aquí”.

La muerte de Jenny no sólo produjo la dimisión de su madre como sacerdote, sino que al cabo de un tiempo el matrimonio Nicholson se separó, atormentados los dos de forma distinta por el duelo, el dolor y la reacción a los hechos que sacudieron a la familia entera.

La mujer sacerdote y madre de tres hijos adultos intentó mantener la unidad familiar que se desquebrajaba ante sus ojos por la violenta muerte de Jenny. Cada miembro de la familia reaccionó de forma distinta ante la atrocidad. A song for Jenny recoge con profesionalidad todo el sentimiento humano del que es capaz de sentir la madre de una víctima del terrorismo.

El escritor irlandés Frank McGuinness se ha hecho cargo de adaptar el libro de Nicholson, publicado en 2011, a guión dramático. “Me encantó la integridad y la claridad con las que Julie articula la pérdida personal y el profundo dolor por la muerte de su hija”, declaró el guionista a Radio 4 de la BBC.

En busca de Dios

El sentido relato de Julie Nicholson en A song for Jenny la dio a conocer como “la mujer sacerdote que no puede olvidar”, un apelativo creado por algunos medios que ella lleva con dignidad. Desde la muerte de su hija, la desintegración de su familia y su renuncia al sacerdocio, Julie se ha dedicado a trabajar con los jóvenes en los medios religiosos. “Siento que no necesito una institución para encontrar a Dios”, ha dicho en una de sus numerosas entrevistas. Transcurridos 10 años desde los atentados terroristas, la familia Nicholson se ha roto. Julie y su marido, Greg, están divorciados. Lizzie y Thomas, los otros dos hijos del matrimonio, son adultos independientes mientras ella todavía vaga como un alma en pena intentando comprender algo de la muerte de su hija.

Con repeticiones el miércoles 30 de septiembre a la 1:40 y a las 13 hs., el lunes 5 de octubre a las 11:35 hs., el martes 6 de octubre a las 0:50 y a las 6:30 hs.

Martes 29 de septiembre a las 20 hs. por Encuentro – Continuará ..

“Mafalda”, publicada entre 1964 y 1973, se convirtió en un clásico universal, editado y traducido a casi todos los idiomas. La aguda observación de la realidad social y política, y las preguntas existenciales, siempre presentes, le otorgan su notable vigencia.

Con repeticiones el miércoles 30 a la 1:30, el jueves 1º a las 7 y el viernes 2 a las 13:30 hs.

Martes 29 de septiembre a las 21 hs. por film & arts – Civilizaciones: El ojo de la fe

La profesora Mary Beard aborda el controvertido, a veces peligroso, tema de la religión y el arte. Durante milenios, el arte ha inspirado a la religión tanto como la religión ha inspirado al arte. Sin embargo, existen problemas fundamentales, que comparten todas las religiones, para hacer visible lo divino en el mundo humano.

¿Cómo y a qué precio se hace visible lo invisible? Debajo de todas las obras de arte religioso siempre hay conflicto y riesgo. El resultado es a menudo la iconoclasia, la destrucción de obras de arte, que Mary cree que puede conducir a nuevas formas de creatividad.

Mary visita lugares sagrados en todo el mundo para examinar los límites controvertidos entre religión y arte. Ella va al templo de Angkor Wat, la Crucifixión de Tintoretto en Venecia, las cuevas budistas de Ajanta y la Mezquita Azul en Estambul, mientras busca romper las convenciones que centran algunas religiones en las imágenes, mientras que otras son vistas como hostiles a lo artístico. representación. Ella muestra cómo todas las religiones (y sus artistas) enfrentan los mismos problemas fundamentales de trazar una línea cuidadosa entre glorificar a los dioses en imágenes y blasfemar al atreverse a representar lo divino.

Termina en el Partenón de Atenas, un edificio que ha sido a su vez un templo pagano, una iglesia cristiana y una mezquita. Ahora, como monumento a la propia civilización occidental y lugar de peregrinaje turístico, nos pide que nos preguntemos qué adoramos ahora: hasta qué punto miramos la civilización misma con “el ojo de la fe”.