Sugerencias domésticas de un Amo de Casa

Mantener la casa limpita y ordenada no es una tarea menor. Menos aún en tiempos de la coronocuarentena, donde millones de humanos habitamos nuestras casas durante las 24 horas.

Nes, un joven nacido en Esperanza en 1985, creó la cuenta de Instagram @soyamodecasa, compartiendo consejos sobre el cuidado de la ropa, pistas para limpiar la casa, y sugerencias para mantener el orden diario sin necesidad de pasarnos los fines de semana corriendo de un lado a otro antes de que lleguen visitas (una vez que termine la cuarentena).

Su cuenta causó furor en las redes, y ¡hasta Netflix lo convocó para mostrar algunos de sus tips más importantes al momento de ordenar!

Se trata de un licenciado en diseño que conjuga su profesión con la vocación de Amo de Casa. El hombre estuvo signado por la limpieza desde su alumbramiento, porque el día en que nació, su madre estaba limpiando toda la casa y no dejó entrar a la abuela hasta que el piso estuviera seco para que la llevaran al hospital.

Así @soyamodecasa se crió en una casa en que los buenos hábitos y las rutinas de orden y limpieza eran lo norma, y eran actividades realizadas por todos los integrantes del hogar. Desde que tiene memoria, este Amo de Casa hace su cama, dobla su ropa o lava los platos. Por eso cuando se mudó a Buenos Aires para continuar sus estudios a los 18 años, contaba con varias ventajas domésticas.

Una de las cosas que Nes desea visibilizar es que no solo las mujeres ganan con su lucha, “por suerte también los hombres podemos empezar a pararnos en otros lugares, ocupar otros espacios, y decir sin más preámbulos «Soy amo de casa». Hace diez años esto no hubiera sido posible, creo que más de uno me hubiera insultado. Y eso hoy no pasa, todo lo contrario”.

Bondades del ácido acético

Si hasta logró revalorizar la importancia del vinagre a la hora de limpiar, contando que lavaba la ropa con vinagre de alcohol en lugar de suavizante, y fue un boom. Nes pensaba que iban a tomarlo por loco. Sin embargo, cada vez más gente se animó a probarlo y comprobó que daba excelentes resultados. Así formó una comunidad de #vinagrelovers.

El vinagre de alcohol es ácido acético diluido en agua y es un limpiador tan o más efectivo que cualquiera de los que encontramos en el supermercado. Es ecológico, no es tóxico, es súper económico y es re versátil. Con una sola botella de vinagre reemplazamos casi todo el arsenal de productos de limpieza tradicionales. Por ejemplo, es excelente para limpiar vidrios, abrillantar superficies como el acero inoxidable, es desengrasante, desodoriza, espanta insectos, quita manchas, suaviza la ropa, quita el sarro y lo más importante: no deja olor, se evapora y se va. Con solo visitar @soyamodecasa veremos los mil y un usos del vinagre en la limpieza.

Casa, mente y vida

Es deseable que la casa que uno habita esté en condiciones, como para tener ganas de volver al nidito. Una casa ordenada y limpia, ordena la mente y la vida, pero solemos hacer estas tareas solo cuando habrá visitas. ¿Por qué no hacerlo para nosotros mismos, para los habitantes de la casa? Este interrogante cobra mayor tono en estos tiempos donde habitamos durante las 24 horas nuestro hogar desde el viernes 20 de marzo. Cuestión que evidencia la pregunta de Nes. Prosigue cuestionando algunos mandatos: “Nos han educado en relación al orden y la limpieza como castigos, como algo denigrante. Tenemos que empezar a ver y tomar estas tareas como un medio y no como un fin en sí mismo. Son cosas que nos van a hacer vivir mejor, más felices, porque una casa ordenada y limpia, ordena la mente y la vida”.

Radiopistas

Escuchalo en la entrevista que le hiciera Javier Navia en su Días de vino y rosas, que se emite los sábados de 15 a 16 por la Once Diez, Radio de la Ciudad.

Multimedio

Este Amo de Casa también filmó una serie de videos para Netflix donde cuenta cómo aplicar el método de Marie Kondo a lo argentino. Hizo los spots, y los mismos tuvieron gran repercusión. No se quedó ahí, lanzó su tienda on line, y está dando talleres por todo el país.

Hay más información en su portal soyamodecasa.com.ar, y en su libro!