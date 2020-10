Steven Levitsky: el Covid y su viral letalidad a las democracias

La Nación publicó una entrevista de Hugo Alconada Mon al politólogo estadounidense el domingo 18 de octubre, donde se hizo un repaso puntilloso de la pandemia y la política.

Levitsky se formó en ciencias políticas en la Universidad de Stanford y completó su doctorado en Berkeley. Se especializó en los procesos democráticos latinoamericanos. Vivió un año en Argentina, y de su paso por estos lares conserva intacta su pasión por el granate: el Club Atlético Lanús.

El entrevistado pronostica que el Covid agudizará los problemas en Latinoamérica. Vaticina la convivencia de gobiernos democráticos, dictaduras e híbridos en la región.

Para los EE.UU., sugiere que el Partido Republicano deberá reconvertirse, tal como le sucediera al peronismo en las derrotas de 1983 y 1985, porque “La derrota sirve para repensar la estrategia“.

Destaca que los latinoamericanos aún quieren votar, sea para expresar su disconformidad, o como un método para echar a los malos gobernantes. Estima que el futuro de la democracia en América Latina será complejo en materia económica, cuestión que hace disminuir la confianza en la democracia. La reaparición de los militares en la arena política de Bolivia, Brasil o Centroamérica lo desvelan. Si bien no volverán a gobernar en forma directa, debilitan la democracia.

Resalta un componente nocivo, como el de la polarización, amenaza lenta que atenta contra el compromiso de la ciudadanía con la forma de gobierno democrática. Porque cuando las miradas de la realidad dentro de la ciudadanía se alejan irreconciliablemente, las partes empiezan a verse ya no como sectores distintos, sino como mutuas amenazas. Este es el punto donde se produce una lucha de la que no hay retorno, porque dejan de respetarse las reglas de la ley.

Precisamente en estos tiempos en Estados Unidos, el nivel de polarización es altísimo. Pero la división no es política, sino mucho más profunda: es por la raza y la cultura.

Así ve Levitsky la división entre la población norteamericana: los blancos cristianos y el resto del país. Una posible hipótesis es que aquel sector (blanco y cristiano), fundó la nación del norte, y dominó todas las capas estadounidenses durante dos siglos.

Todos los presidentes, senadores, jueces de la Corte, gobernadores, periodistas, y gran parte de los deportistas eran blancos y cristianos.

Sin ir más lejos, basta recordar las bromas que se hicieron sobre las posibilidades del golfista Tiger Woods, que rompió todos los récords, pero fue resistido (inicialmente) por ser negro. Y nos referimos a los recientes finales del siglo XX.

La realidad va cambiando, pero no toda la población se adapta a esta nueva inclusión. Levitsky se refiere al sector blanco y cristiano sin formación universitaria, que está en baja en la nueva economía, y siente que “le están robando el país que le pertenece, en el que creció”. Como se sienten amenazados, su reacción es la victimización y la polarización.

Se puede ver lo que se está viviendo en los últimos años, donde Trump es el emergente, no la causa del problema. Por eso augura: “El cambio pasa por el Partido Republicano. El día en que decida cambiar su estrategia y ampliar su base podrá ser un partido que atraiga votantes entre los negros conservadores y los latinos conservadores que se oponen al aborto. Pero para eso tienen que dejar de ser racistas. Dicho eso, hoy no hay muchas maneras de reformar o ampliar su base para incluir gente que no sea blanca y cristiana”.

Hay un serio problema en los Estados Unidos que pasa por dos instituciones muy fuertes: el colegio electoral y el Senado. Ambos favorecen a las zonas rurales de los estados menos poblados, permitiendo que en las elecciones el candidato presidencial pueda perder el voto nominal por tres o cuatro puntos porcentuales, y aun así ganar la presidencia por las características del sistema electoral (cuestión abordada en Trump:¿inmune o inimputable?)

De este modo, los republicanos pueden perder el voto popular por hasta cinco o seis puntos y conservar la mayoría en el Senado. Misterio que desvelaremos en breve: el martes 3 de noviembre.

Sugerencias Levistkyanas

El entrevistado vio una serie israelí en Netflix que le gustó mucho: Shtisel, donde se da una mirada a la comunidad ortodoxa judía bien interesante.

En materia de libros, y como para adentrarse en el problema del racismo norteño, invita a hacerlo con un título de Richard Rothstein, El color de la ley, donde detalla como en los 70’ un conjunto de medidas excluyó a los negros de las comunidades más prósperas, impidiéndoles asistir a las mejores escuelas públicas. En todos lados se cuecen habas…

Ponencia de Steven Levitsky sobre las democracias, del 8 de octubre de 2020

Fuente:

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-steven-levitsky-la-pandemia-es-amenaza-nid2482408