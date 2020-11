¡SOS! Tecnodependencia de película

El día en que la humanidad esté por perder definitivamente a nuestra Madre Tierra, probablemente nos encuentre “ocupadísimos” con los ojitos depositados en nuestros dispositivos omnipresentes: los foninos/telefonitos.

La trama de Save Yourselves! es una ironía sobre la generación que se crió al calor de estos dispositivos como incubadoras, y los inutilizó al punto de hacerlos incapaces de dar un paso de sus vidas, no sin antes preguntarle al Gigante de la web absolutamente todo. La comedia evidencia la impericia humana, esta dificultad de ver la realidad del mundo, si no es a través de un dispositivo móvil.

El film se presentó en el Festival de Sundance, a principios de 2020, donde los directores Alex Huston Fisher y Eleanor Wilson proponen una supuesta guerra entre hipsters y aliens. La web es la heroína de una pareja que se va al campo con la promesa de desconectarse. Esto no les permite enterarse del arribo de unos bizarros extraterrestres.

¿Qué pensarán al vernos a los humanos con nuestros dispositivos, imaginarán que las pantallas son la extensión de nuestro brazo?

En este punto nuestra humanidad quizá esté dando paso a una nueva especie, no sabemos si evo o involucionando. Lo cierto es que será algo menos erguida, y ensimismada sobre el aparatejo. ¡Alcemos la mirada!



Fuente:

https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/salvese-quien-pueda-tenga-senal-nid2490400