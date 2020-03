“Si nos dedicamos al cuidado, le daremos sentido a la austeridad”

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Oscar Ojea, y las medidas precautorias sobre el Covid-19.

La Iglesia está alerta ante la pandemia de coronavirus. La semana pasada instó a modificar algunas prácticas durante las misas, como suspender el saludo de la paz y recibir la comunión en la mano, que ayuden en la protección de los fieles y evitar los riesgos de propagación del virus. Además de la cancelación del Congreso Mariano en Catamarca y la suspensión de próximos vía crucis, en vísperas de la Pascua.

Con motivo de una entrevista que saldrá publicada en la edición de abril de la revista Ciudad Nueva, Mons. Oscar Ojea también dedicó unas palabras a la situación sanitaria que aqueja no sólo a la Argentina sino al mundo entero.

Refiriéndose al valor de la comunidad, incluso ante desafíos como el del coronavirus, el presidente del Episcopado argentino expresó que “esto nos obliga a muchos replanteos. ¿Vamos a cuidarnos por cuidado, por caridad al prójimo o vamos a cuidarnos por miedo? Si nosotros creamos la sociedad del miedo vamos a recalar en el individualismo, en el egoísmo, en que solo me importa lo que me pasa a mí, y no sobre el resto. Si verdaderamente nos dedicamos al cuidado le daremos sentido a una austeridad, a un compartir, al hacer una fila en un comercio, y lograremos que (la propagación del virus) tarde mucho más”.

Posteriormente, en la misa que presidió en la tarde del martes 17 de marzo para pedir por los enfermos a causa de la pandemia de Coronavirus, Ojea expresó que “estábamos sumergidos en la aceleración de nuestra vida de todos los días, en nuestros ritmos que son rapidísimos y hemos sido frenados sorpresivamente por un virus. No sabemos mucho acerca de su origen y tampoco de su capacidad de mutación pero sin embargo sus posibilidades de expansión son muy grandes y nos encontramos ante un verdadero riesgo”.

“Hemos sido llamados al cuidado y a la responsabilidad. Esto último es bueno, por eso, nos gustaría reflexionar sobre lo que puede significar este momento para todos nosotros, para todas nuestras comunidades y para todo nuestro pueblo”, sostuvo.

Citando a Viktor Frankl, recordó que la responsabilidad “es la contracara de la libertad”. En ese sentido, lamentó: “Somos muy irresponsables, por lo menos en nuestro modo de tratar al planeta y de tratarnos entre nosotros, esto se ha puesto de manifiesto ante distintos fenómenos como el del calentamiento global”.

“Cuidarnos a nosotros mismos de un modo responsable es la mejor manera de cuidar a los demás. La responsabilidad y el cuidado se oponen al miedo y al pánico. El miedo nos lleva a ocuparnos solo de nosotros mismos, a no pensar en los demás, a tener actitudes antisociales; el cuidado y la responsabilidad que parten del respeto y la delicadeza para con el hermano nos llevan a la solidaridad, al amor y al servicio. La clave es ver esta crisis como una oportunidad. Nos encontramos ante un serio desafío. Todo desafío tiene de un lado una amenaza que tenemos que tener en cuenta pero también lleva oculto la posibilidad de crecer como personas y como comunidad”, consideró.

Fuente: AICA