Semana Mundo Unido 2020 (#SMU2020)

Nunca como este año la Semana Mundo Unido es un evento local y global al mismo tiempo. Además de 400 micro y macro eventos en 65 países, todos rigurosamente en línea, el sábado 2 de mayo, a las 7 de la mañana de Argentina, tendrá lugar la transmisión en directo streaming “#InTimeForPeace Web Event”.

La Semana Mundo Unido es un evento que fue lanzado por primera vez en mayo de 1995 y que reúne a niños, jóvenes y adultos de todo el mundo a través de acciones, eventos, conferencias y debates culturales, para incidir en la opinión pública de los respectivos países y testimoniar juntos, que un mundo unido es posible, dejando una señal tangible en las ciudades e instituciones involucradas.

Este año, esta semana (1 al 7 de mayo) nos encuentra en medio de un contexto global único, marcado por el flagelo de la pandemia mundial del Covid-19. Aún así -y porque cuando las condiciones nos apremian, la creatividad fluye aún más- la Semana Mundo Unido no entrará en cuarentena.

El pasado 14 de marzo, María Emmaus Voce -presidenta del Movimiento de los Focolares- lanzó el desafío de ser creativos y usar nuestra imaginación para responder a la pandemia del Coronavirus con amor, para construir la fraternidad universal y difundir esperanza. Es con esta creatividad e imaginación que surgió la propuesta de no cancelar ni postergar la Semana Mundo Unido, sino vivirla de una manera diferente: ¡on-line! Además, este año se encuentra en línea con los temas de la paz, la justicia y los derechos humanos bajo el lema “In Time For Peace” (A tiempo para la Paz). Estos temas ayudan a profundizar y resaltar aún más la cultura de la fraternidad y de la solidaridad que está floreciendo de algún modo en todas partes a pesar de las circunstancias. Cuánta esperanza habrá si vivimos esta pandemia no como un obstáculo, sino como una oportunidad: una oportunidad de amar, para estar unidos y para estar #InTimeForPeace.

Las actividades concretas a nivel global de esta Semana Mundo Unido en las que todos estamos invitados a participar son:

El sábado 2 de mayo (7hs de Argentina): se realizará un evento mundial de apertura vía streaming (a través del link: http://www.unitedworldproject.org/) en el cual se explorará la cultura de la fraternidad y de la comunión que emerge de esta crisis Covid-19, habrá un contacto con Corea del Sur y se compartirán iniciativas, experiencias e inspiraciones sobre los temas de la paz, la justicia y los derechos humanos.

El domingo 3 de mayo: Run4Unity Online, que es una “carrera” de relevos mundial que se realizará entre las 11:00 a las 12:00 del día (en los diferentes husos horarios) de manera online. Las propuestas para hacerlo en casa van desde hacer deportes adentro, hasta la posibilidad de conectarnos con otras personas que se encuentren en nuestro mismo huso horario y hacer una oración juntos, así como compartir todas estas experiencias en nuestras redes sociales.

Además, los invitamos a mantenerse conectados a las redes sociales y a la página web del “United World Project”, donde se van a difundir las acciones locales que se lleven a cabo en cada país para que todos podamos participar y formar parte.

En medio de esta pandemia mundial que a veces nos agobia, ¡nos proponemos estar #ATiempoParaLaPaz!

