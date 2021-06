Semana disquera

Saludo doble, como el disco “Frampton llega vivo”.

El vinilo, publicado a principios de 1976, fue grabado en recitales que dio el conjunto en dos ciudades de California, entre el 13 y 14 de junio de 1975. Todos sus temas provienen de conciertos grabados en vivo, hecho que fortaleció el producto final, además de la brillante estrategia del sello musical A&M Records que impulsó a Frampton a seguir agregando temas para sacar un disco en vivo, ¡pero doble!

Se publicó el 6 de enero de 1976, y es uno de los discos en vivo mejor vendidos de la historia. Arrancó en la posición 191 en los rankings, alcanzando el top de ventas el 10 de abril del mismo año. Se mantuvo al tope de ventas durante 10 semanas. Vendió más de 6 millones de copias ese año.

El material del disco proviene de conciertos en vivo, hecho que le dio una polenta inusitada, amén de la excelente compaginación del sello musical, que más se podía esperar de la genial grabadora A&M Records!

Esta compañía impulsó a pasar de un long play a un álbum doble, todo un desafío comercial. A&M se la jugó, consciente que el material que tenía entre manos era oro en polvo. Entonces juntaron material proveniente de los conciertos que Frampton diera en el Winterland de San Francisco, y en Long Island Arena de Nueva York., entre el verano y otoño de 1975.

El primero de los recitales fue grabado en 24 pistas y el otro material proviene de grabaciones en 16 pistas. Se utilizó el sistema Dolby A, para mejorar la calidad del disco.

Detalles adicionales de los 14 temas que traía el disco doble Frampton era autor en 13 de ellos, con autoría compartida en dos temas, y solo un tema ajeno (Jumpin Jack Flash de Mike Jagger y Keith Richards).

Peter Frampton es un inglés, nacido en 1950, durante su juventud fue amiguete de David Bowie cuando ambos estudiaban en el mismo colegio.

Con doce años, Frampton ya tenía su primera banda, The Little Ravens. Fue su abuela quien le inició a la guitarra con un banjolele –contracción de banjo y ukelele-, el resto le vino de su pasión por The Shadows y Jimi Hendrix. A los catorce años se pasó a The Trubeats, posteriormente a The Preachers, producida y manejada por el mismísimo Bill Wyman, de los Rolling Stones. Con dieciséis años se convirtió en el niño pop inglés de turno, logrando varios éxitos con el grupo The Herd. En 1968 la revista Rave le proclamó “The face of 1968”. El año siguiente, se unió a Steve Marriott de The Small Faces para formar Humble Pie.

Durante los siguientes años se dedicó a sacar discos con esta banda o en solitario. En paralelo se convirtió en músico sesionista para grabar junto a Jerry Lee Lewis, John Entwistle, y George Harrison, con quien se familiarizó con un pequeño invento, parte de la clave del misterio Frampton Comes Alive, la talk box. Este pequeño artilugio permitía dar la sensación de que su guitarra, una Gibson Les Paul, hablaba.

Abusó y reabusó del efecto para la gestación del doble Live. Fue grabado en 1975, en un concierto que dio en San Francisco, en una sala llamada Winterland Ballroom, con sus nuevos músicos Bob Mayo y Stanley Sheldon.



Otra perla fue la disposición de los temas, porque los dos discos tenían cuatro caras (lados A y B). El disco 1, tenía las caras 1 y 4, el segundo disco, las caras 2 y 3. La intención era poder completar así la reproducción completa con dos bandejas. Y así debiera escucharse. 79 minutos para estar con los auriculares conectados al cielo.

A esa altura, el buen guitarrista ya había grabado 4 discos, sin haber logrado muchos ingresos. Con Frampton llega vivo alcanzaría el top de ventas, jamás igualado para un disco doble. Con esto alcanzaría cierta fama por la excelsa calidad del material, y ganaría millones de dólares.

Temas como Show me the way, o Do you feel like we do, son algunas de las pistas de este vinilo, que hizo historia y logró mejorar la humanidad.

Frampton nos muestra el camino, y sigue (en)cantando …