Seguridad vial: una materia para mejorar

El 10 de junio es el Día de la Seguridad Vial porque se recuerda la fecha que la Argentina hizo un zig zag, y se pasó de circular del carril izquierdo al derecho. El volantazo tuvo lugar el domingo 10 de junio de 1945, con un parque automotor mucho menor.

En esta fecha se hablará de educación vial como una estrategia para reducir los accidentes viales y sus gravísimas secuelas, que se cobran un promedio de 6.000 víctimas fatales por año… Durante nuestra cuarentena, los índices de mortalidad en el tránsito bajaron drásticamente. Sin lugar a dudas, una buena noticia en medio de la pandemia que pasa desapercibida.

Repasemos: usemos el casco, respetemos a peatones, ciclistas y demás conductores. Pongámonos el casco, viajemos sin apuro, ah! y coloquemos los telefonitos en modo avión:

Compartimos fragmentos de la entrevista del diario Río Negro a Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV:

P: Sin querer la cuarentena le dio una mano al tránsito en Argentina…

R: Obviamente se dio un descenso de la siniestralidad, de la cantidad de muertos y heridos, pero producto de la falta de movilidad y no de que hayamos cambiado los argentinos nuestra manera de conducir, ni que desde el Estado se haya tomado alguna medida en ese sentido.

P: Pero con la vuelta a las calles de los vehículos sí es hora de tomar medidas…

R: Por supuesto. Lo que tenemos que hacer es tomar enseñanzas de esta situación, por ejemplo cómo depende de nosotros cuidarnos, cómo con determinados hábitos que incorporamos con el Covid-19 podemos hacer un paralelismo con la seguridad vial. Todo al mundo ahora usa barbijo porque sabe que lo protege, entonces si andás en moto todo el mundo tiene que llevar casco, porque también te va a salvar la vida. Nosotros estamos haciendo una campaña muy fuerte con personas famosas, artistas, deportistas, sobre relacionar el pospandemia con la seguridad vial. El Estado tiene la obligación ahora de tener un rol muy activo.

P: ¿Esto no se hacía?

R: No… nosotros tomamos algunas decisiones como atacar la velocidad, vamos a incorporar la radarización de las rutas nacionales. Para ello hace falta el acuerdo con las provincias, pero esto pasó de ser una cuestión ideal o pensada a futuro, a estar en marcha. Firmamos un acuerdo con la provincia de Buenos Aires y en breve se van a colocar los primeros 60 radares en las rutas.

P: ¿Qué otras acciones impulsan?

R: El uso de casco es otro de los ejes sobre los que estamos trabajando, en lo que es alcoholemia vamos a firmar con Gendarmería un convenio para transformar los peajes en las rutas en puestos de sobriedad, para hacer controles durante las 24 horas. Esto desde el punto de vista del control y la fiscalización que en el corto plazo es lo que da más resultado.

Pensando hacia adelante estamos trabajando con el ministro Trotta de Educación y ya tenemos contenido de seguridad vial en el sitio educ.ar, estamos en los cuadernillos que se están distribuyendo a los estudiantes, queremos llegar a las aulas. Estamos haciendo foco en esta franja porque nada mata más jóvenes en la Argentina que la inseguridad vial.

P: ¿Qué sería tener éxito en materia de seguridad vial?

R: Yo me puedo esforzar muchísimo, puedo trabajar con las mejores intenciones, pero el único parámetro que me va a dejar tranquilo es que logramos bajar en un buen porcentaje la cantidad de muertos, algo que no se logró en los últimos veinte años en Argentina y por lo cual estamos en deuda todos.

Un detalle mas:

Pongámonos el cinturón!

Fuente: https://www.rionegro.com.ar/dia-mundial-de-la-seguridad-vial-esto-es-serio-y-no-hay-que-perder-mas-tiempo-1391864/Canal de YouTube de la ANSV – https://www.youtube.com/channel/UCw5pBAnzZ9j6cYYwQh-Ga-w