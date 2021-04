¿Se “mancha” el fútbol europeo?

Los clubes más poderosos del continente quieren crear la Superliga Europea, un nuevo torneo que prescindiría del resto de los equipos y que les daría ganancias más abultadas a las actuales.

“El fútbol es el deporte más hermoso del mundo”. La frase la inmortalizó Diego Maradona, antes de reconocer sus errores y que “la pelota no se mancha”. No obstante, el fútbol también es uno de los negocios más opulentos del planeta, y esto lo saben muy bien los clubes más poderosos de Europa, que han aunado criterios para crear la Superliga. Un certamen que incluiría equipos de Inglaterra, España e Italia (las tres ligas más importantes del continente). ¿La razón? Las siderales sumas de dinero que podrían recaudar, mucho más, según argumentan, que lo que ganan por sus participaciones en los torneos organizados por la UEFA, como la Champions League y la Europa League.

La propuesta de los “ricos” de Europa (Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter de Milán, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF y Tottenham Hotspur) generó un sismo en la estructura del fútbol del Viejo Continente, al punto que intervino el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mostrándose en contra de esta iniciativa y dispuesto a defender los intereses de los equipos afiliados a su principal asociación miembro. De hecho, el mandamás del fútbol mundial espetó en el congreso de la UEFA: “Si algunos eligen seguir su propio camino, deben vivir con las consecuencias. Pero no quiero pensar en eso, porque la FIFA es una organización democrática y abierta. Todos pueden traer propuestas, pero siempre con respeto a las instituciones”. Entre esas consecuencias algunos aseguran que la FIFA prohibiría la participación de los jugadores de los clubes implicados en sus respectivas selecciones. ¿Alguien puede imaginar un Mundial sin Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y tantos otros que brillan en los clubes más poderosos del planeta?

En este contexto, también asomaron otras voces disidentes, que no tienen el poder de tomar decisiones pero que son escuchadas por quienes conducen los destinos del fútbol. Uno fue Marcelo Bielsa, hoy entrenador del Leeds inglés, quien una vez más se puso del lado de los más desfavorecidos: “Los más poderosos lo son por lo que producen y por lo que convocan. Pero el resto es indispensable. Lo que le da salud a la competencia es la posibilidad de desarrollo de los débiles, no el exceso de crecimiento de los fuertes. Pero la lógica que impera en el mundo, y el fútbol no está afuera de eso, es que los poderosos sean más ricos a costa de que los débiles sean más pobres”.

La Superliga Europea todavía no comenzó pero las voces se hacen oír. “El fútbol es el deporte más hermoso del mundo”, pero si la avaricia y la desigualdad juegan para el mismo, quedará manchado.