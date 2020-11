¡Santo Hipertexto!

La World Wide Web, la famosa “triple w”, es la culminación del hipertexto.

Sus orígenes se remontan a un artículo que Vannevar Bush publicara en 1945, titulado “As we may think”, donde describe al Memex, una máquina similar a lo utilizada por Homero el jefe de familia de “Los locos Adams”.

Años más tarde, Ted Nelson desarrollaba un concepto que iba en esa línea, imaginando máquinas literarias que permitirían a usuarios de todo el mundo publicar información en forma de hipertexto.

En 1980, el joven ingeniero Tim Berners Lee, buscaba cristalizar aquel proyecto, pero no era el momento propicio, tuvo que remar y asentar la idea durante varios años, porque recién en 1989 se realizaron varios experimentos para crear un sistema de comunicación entre los científicos de física nuclear de todo el mundo en el Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN) de Ginebra, donde se probaron varias técnicas sobre redes para conectarse a Internet. Esto dio como fruto la estandarización de los protocolos de conexión TCP/IP.

En marzo de ese mismo año Berners-Lee, propone al CERN utilizar un sistema de comunicación basado en el hipertexto para lograr ese flujo de información entre los científicos. Una necesidad absoluta para lograr agilidad en el manejo de los resultados que se iban logrando en diversas partes del mundo.

En noviembre de 1990 Tim Berners-Lee puso en marcha el sistema de hipertexto llamado Enquire que permitía almacenar piezas de información y conectarlas, y que se ejecutaba en un entorno multiusuario que permitía acceder a la información a varias personas a la vez.

El lunes 12 de noviembre de 1990, Tim arrancó la semana inspirado y redactó un mail, donde detallaba la imperiosa necesidad de compartir información de modo simple y eficaz. Así le daba forma al concepto de hipertexto.

Gracias a esta herramienta, inmortalizada bajo el acrónimo http (hyper text transfer protocol), se pudo identificar unívocamente la información y hacerla accesible.

Este fue el mapa conceptual con el que el diligente Tim, ordenó algunas ideas y pergeñó la WWW

Al tiempito nomás llegarían los navegadores para recorrer el océano de la World Wide Web, la triple W. Tim Berners Lee fue el impulsor de esta información globalizada. Se privó de registrarla web, a su nombre, para dejarla como herramienta de uso gratuito. No solo eso, sigue velando por la buena salud de internet desde el Consorcio de la Web, por eso aconsejamos visitar la W3C, o el blog de Inrupt, su nuevo emprendimiento, para seguir aprendiendo sobre el buen uso de internet y la privacidad de los datos.

¡Gracias Tim por conectarnos y seguir atento!