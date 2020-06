Santo Espíritu

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons.Oscar Ojea, expresó la importancia de la unión de la sociedad para afrontar la difícil situación impuesta por la pandemia y subrayó la aceptación de la diversidad para conservar el sentido de libertad en la festividad de Pentecostés, que tuvo lugar el último domingo de mayo.

En su mensaje, centrado en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, Mons. Ojea expresó que: “En el Libro de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu se posa sobre la cabeza de cada uno de ellos, y ellos se pueden comunicar; hablan en diversas lenguas; se entienden entre ellos y los demás les entienden a cada uno en su lengua. Es el Espíritu el que crea la armonía y a al mismo tiempo la diversidad es la unidad en la diversidad”.

Haciendo referencia a la situación inédita por la que atravesamos como sociedad manifestó: “En este momento tan difícil tenemos que estar muy unidos y cuidarnos mucho de no buscar la diversidad sin la unidad y así nos dividimos en pequeños grupos, en internismos, nos creemos mejores que los demás, no nos escuchamos y por eso no podemos trabajar juntos. Y a veces en el otro extremo, buscamos la unidad sin la diversidad, y entonces perdemos el sentido de la libertad”.

Fuente: Conferencia Episcopal Argentina