Remeros varados

Nos referimos a los integrantes de la Selección Argentina Sub 23 de remo que representó al país compitiendo en la República Checa durante el mes de julio. En aquel entonces fueron noticia por haber llegado a las semifinales. El “problemita” es que una vez finalizada la competencia, se enteraron que el vuelo que tenían para regresar al país fue cancelado debido a las restricciones de ingreso vigentes en Argentina.

.

Olivia Peralta Martínez, remera argentina, detalló cómo vive la situación junto a los ocho integrantes de la delegación: “Íbamos a volver en un vuelo el viernes 16 de julio de Madrid a Ezeiza. Teníamos conexión Praga – Madrid, Madrid – Ezeiza y llegaríamos el sábado 17. El domingo 11, apenas terminamos de competir todos, se acerca nuestro entrenador y nos dice: ‘chicos, el vuelo está cancelado, no sabemos cuándo van a poder volver’. Nos pusieron en lista de espera del vuelo del 18, del 22, del 26, del 29 y nos dijeron que recién el único vuelo confirmado, entre comillas, iba a ser el 4 de agosto. Hoy en día ni siquiera tenemos confirmados ese vuelo, así que estamos acá varados”, relató.

La palista del Buenos Aires Rowing detalló que sienten que al remo se le da un trato desigual en relación a otros deportes y no dudó a la hora de señalar a los culpables. “No se si discriminación, sino más que nada desigualdad. La selección de fútbol apenas terminó de competir en Brasil pudo llegar al país, entrar como si nada. Pasó lo mismo con Boca cuando entró y pasa con un montón de federaciones, como también la de hockey. No quiero echar culpas porque no es culpa de ellos, sino que es culpa de cómo los dirigentes organizan las cosa. Empezamos a hacer ruidos en las redes y ahí recién fue cuando los entes más grandes se empezaron a comunicar conmigo y con otros chicos. Tenemos este problema hace más de 10 días y que recién ahora, porque empezamos a hacer ruido, lo empiecen a solucionar, es bastante angustiante”.

La joven deportista concluyó: “La realidad es que yo creo que, como deportistas, nosotros ni vimos de vacaciones, vinimos a representar al país, somos embajadores de la Argentina cuando nosotros vamos a competir y como tal también queremos poder volver a nuestro país, que nos reciban de nuevo, y no nos están recibiendo. Muchos no ven a sus familias ni sus casas hace más de dos meses y todos hace 45 días que no estamos en nuestras casas. Estamos cansados, con muchas ganas de volver a nuestro país y se nos está imposibilitando”.