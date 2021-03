Relación filial

El Evangelio del miércoles 17 de marzo es Jn (5, 16 – 30).

Todo lo que Jesús dice y hace es fruto de la comunión con Su Padre (26). Su autoridad se evidencia en su poder de dar vida (21, 24, 28). Encontramos tres formulaciones de esta misma idea. En el versículo 24, la fe produce la resurrección en los creyentes. En Jn (3,14) es el amor lo que produce la resurrección, mientras que el versículo 28, encontramos referencia al fin de los tiempos.

Autoridad de Jesús

16 Ellos atacaban a Jesús, porque hacía esas cosas en sábado.

17 Él les respondió: «Mi Padre trabaja siempre, y yo también trabajo».

18 Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no sólo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre.

19 Entonces Jesús tomó la palabra diciendo: «Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo sino solamente lo que ve hacer al Padre; lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo.

20 Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados.

21 Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que él quiere.

22 Porque el Padre no juzga a nadie: él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo,

23 para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió.

24 Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene Vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la Vida.

25 Les aseguro que la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oigan, vivirán.

26 Así como el Padre dispone de la Vida, del mismo modo ha concedido a su Hijo disponer de ella,

27 y le dio autoridad para juzgar porque él es el Hijo del hombre.

28 No se asombren: se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz

29 y saldrán de ellas: los que hayan hecho el bien, resucitarán para la Vida; los que hayan hecho el mal, resucitarán para el juicio.

30 Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo, y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió.

The Miraculous Draught of Fishes, Cartoons by Raphael (1482-1520), drawn in 1515, Tapestry woven by Pieter van Aelst, woven between 1515-1519, Tapestry in silk and wool, with silver thread (4.9 m x 4.41 m) © Vatican Museum

Estos dibujos de Rafael fueron diseñados para tapices y fueron un encargo a Rafael del Papa León X, poco después de su elección en 1513. Los tapices estaban destinados a la Capilla Sixtina de Roma, que era de uso privado del Papa y de sus colaboradores.

La temática de esta capilla abordaba la vida de Moisés y Cristo. Los tapices continuaron con este tema, ilustrando escenas de las vidas de San Pedro y San Pablo, quienes fueron vistos como los fundadores de la Iglesia cristiana, y reforzando la legitimidad de la autoridad del Papa como sucesor de Pedro.

En esta escena, Cristo le dice a Pedro que arroje su red al agua, para dar lugar a una pesca milagrosa. La historia se refiere al papel de Pedro como “pescador de hombres”. Habían estado pescando toda la noche sin sacar ni una pieza, por eso Pedro estaba agotado. Pero cuando Jesús se acerca, y le pide que empuje la barca de vuelta al lago para hacer un nuevo intento, el discípulo le responde “si tú lo dices, echaré las redes”.

Lo que sigue es un cambio de vida. Una enorme captura de peces muestra el poder de Dios para que todos lo vean.

Los dibujos pintados para confeccionar los tapices fueron transportados desde Roma a Flandes, donde se tejieron en el taller de Bruselas de Pieter van Aelst. Se conservan siete de los cartones de los tapices, ahora en el Victoria and Albert Museum de Londres. Los diez tapices originales estaban destinados a ser colgados en la Capilla Sixtina.

