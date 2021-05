Ramsey Lewis: un hombre con swing

Nacido el lunes 27 de mayo de 1935 en la ciudad estadounidense de Chicago, Ramsey comenzó a tomar lecciones de piano con tan solo cuatro años.

Bajo la dirección de Dorothy Mendelsohn, descubre la obra de compositores clásicos como Bach, Chopin, Haydn, Brahms o Beethoven.

A sus 15 años descubre el universo del jazz de la mano de Duke Ellington o Art Tatum. Se une a The Cleffs, de donde surgirá el Ramsey Lewis Trio, que contaba con el bajista Eldee Yung y el baterista Redd Holt además del propio Lewis.

La banda edita sus primeros discos a mediados de la década de 1950, y una década más tarde el músico consigue una enorme popularidad con su tema Something You Got. Desde entonces Lewis ha editado un buen número de grabaciones bajo su nombre -casi siempre en formación de trío- no sólo en el ámbito del jazz, sino también en entornos más comerciales.

Además de su actividad discográfica, Ramsey Lewis ha dirigido y presentado varios programas de radio y ha colaborado en la organización de diversos festivales de jazz.

En 2003 forma LSRMedia, un sello independiente codirigido por Larry Rosen (fundador de GRP Records y Lee Rosenberg. En 2005 crea la Ramsey Lewis Foundation con el objetivo de facilitar la escolarización de los jóvenes, pero Lewis suspende el programa tres años más tarde por problemas de salud. También a partir de 2005 inicia una serie de composiciones de gran formato (trío y ballet o trío y cuarteto de cuerdas) que exhibe en distintos festivales. Ramsey Lewis continúa su actividad como músico junto al bajista Larry Gray y al baterista Leon Joyce.​

Estilo y valoración

Como George Benson, Ramsey Lewis tiene un indudable talento para el jazz que ha sido al menos parcialmente eclipsado por el enorme éxito comercial que ha conquistado a lo largo de su larga carrera. A menudo subestimado por los críticos, el hábil piano de Lewis se caracteriza por un toque suave y a menudo repetitivo, que recuerda sus raíces gospel.

El Ramsey Lewis Trio, con el bajista Eldee Young y el percusionista Redd Holt, se convirtió en un elemento fijo en la escena del jazz de Chicago, lanzando su álbum debut, Ramsey Lewis & His Gentlemen of Jazz, en 1956.

Lewis ganó su primer disco de oro, así como un premio Grammy a la Mejor Interpretación de Jazz, por su versión swing del éxito de Dobie Gray “The In Crowd”.

Regresó a las listas de éxitos en 1966 con versiones de “Hang On Sloopy” y “Wade In The Water”.

A lo largo de los años, el trío de Lewis ha experimentado cambios de membresía, sin dejar de ser fiel a los altos estándares musicales de Lewis.

Después de que Young y Holt dejaron el trío de Lewis para formar su propio grupo, el pianista contrató una nueva sección rítmica con Cleveland Eaton en el bajo y Maurice White en la batería. Cuando White dejó la banda para formar Earth, Wind & Fire, Morris Jennings firmó como el nuevo percusionista del trío. White volvió a producir el exitoso álbum de 1974 de Lewis titulado Sun Goddess, en el que Lewis experimentó por primera vez con teclados electrónicos y presentó Earth, Wind & Fire en el álbum. En 1983, Lewis regresó al estudio con Young y Holt para el álbum Reunion.

A lo largo de su ilustre carrera, Lewis, ha unido fuerzas con muchos otros artistas para crear música nueva e innovadora. En 1984, colaboró ​​con Nancy Wilson en The Two of Us, en 1988 grabó con la Orquesta Filarmónica de Londres para el álbum A Classic Encounter, y en 1989 Lewis y el Dr. Billy Taylor grabaron un conjunto de dúos de piano en We Meet Again. En 1995, Lewis lanzó el proyecto paralelo Urban Knights, en el que colaboró ​​con un puñado de exitosas estrellas del jazz crossover, incluidos Grover Washington, Jr., Earl Klugh y Dave Koz. En 1997, Lewis agregó disc jockey a su currículum, presentando un programa popular en WNUA-FM de Chicago que se desarrolló hasta 2009.

Un nuevo programa fue sindicado en 2006 bajo el nombre de Legends of Jazz con Ramsey Lewis y fue transmitido por estaciones de radio de jazz en todo el país. En 2006, PBS transmitió en la televisión pública de todo el país una bien recibida serie de televisión Legends of Jazz de 13 episodios, presentada por Lewis, que contó con actuaciones en vivo de una variedad de artistas de jazz como Larry Gray, Lonnie Smith, Joey Defrancesco, Dave Brubeck, Corea, Kurt Elling, Benny Golson, Pat Metheny y Tony Bennett. Ha realizado conciertos junto a Philip Bailey (Earth, Wind & Fire), John Pizzarelli y Ann Hampton Callaway.

Después de haber tocado durante años en un trío acústico, Lewis volvió a sus raíces eléctricas. El tres veces ganador del Grammy lanzó un nuevo CD Taking Another Look – Deluxe Edition, con un nuevo quinteto eléctrico con Henry Johnson en la guitarra, Michael Logan en los teclados, Joshua Ramos en el bajo y Charles Heath en la batería. En el CD, Lewis reaviva su álbum Sun Goddess de 1974 a través de una colección de pistas regrabadas del disco original perfectamente equilibradas con cinco nuevas melodías.

Jungle Strut” tenía toda la actitud de su original de 1974 y Lewis hizo magia con el Fender Rhodes en “Tambura”. Y en lugar de volver a grabar la canción principal “Sun Goddess”, Lewis reeditó maravillosamente la grabación de estudio original con Earth, Wind and Fire. Lewis y su Electric Band dieron nueva vida a versiones clásicas, como la interpretación de alto octanaje de “Living For The City” de Stevie Wonder, para la que Ramsey grabó un gran video y la tierna interpretación de la atemporal “Betcha By Golly Wow”.

El CD también incluía tres pistas adicionales. El legendario Dr. John sirvió un poco de funk con su interpretación de “Jungle Strut”. Luego, los recién llegados y los funksters del jazz fusión, Kung Fu, se convirtieron en una versión fascinante de “Tambura”. Finalmente, TAUK entregó una versión asombrosa de “Sharing Her Journey” que claramente los estableció como una banda a seguir. “He grabado quizás 70-80 álbumes, y este álbum está definitivamente entre los cinco primeros”, dijo Lewis.

Ramsey Lewis sigue dando que hablar. Escuchadlo en esta entrevista que le realizara Brian Culbertson en agosto 2020.

¡Gracias por el fuego, y feliz vida Ramsey!