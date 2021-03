¿Quién no quiere estar sano?

El martes 16 de marzo seguimos con el evangelio de Juan, pero pasamos al quinto capítulo (Jn, 5, 1-16), donde Jesús sana a un enfermo en las aguas de Betesda.

A partir de este punto, el evangelista presenta episodios asociando las fiestas de los judíos con la persona de Jesús: el sábado (5, 1-47); la Pascua (6, 1 – 71); la fiesta de las Chozas (7, 1 – 10); la fiesta de la Dedicación (10, 22 – 42).

En cada fiesta se ofrece una nueva revelación sobre Jesús y su misión. El tema de esta lectura es Jesús como fuente de vida. Juan señala que la enfermedad duraba 38 años, cifra que coincide con los años del pueblo judío en su travesía por el desierto (Dt 2, 14).

Así se encontraba el enfermo de Betesda, a quien Jesús sana, pero después desobedece.

La discusión de Jesús con los judíos, refleja las discusiones que había entre cristianos y judíos al escribir los evangelios. El descanso sabático fue una de las diferencias entre ambos pueblos.

1 Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén.

2 Junto a la puerta de las Ovejas, en Jerusalén, hay una piscina llamada en hebreo Betesda, que tiene cinco pórticos.

3 Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y lisiados, que esperaban la agitación del agua.

4 [Porque el Ángel del Señor descendía cada tanto a la piscina y movía el agua. El primero que entraba en la piscina, después que el agua se agitaba, quedaba curado, cualquiera fuera su mal.]

5 Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía treinta y ocho años.

6 Al verlo tendido, y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: «¿Quieres curarte?».

7 El respondió: «Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse; mientras yo voy, otro desciende antes».

8 Jesús le dijo: «Levántate, toma tu camilla y camina».

9 En seguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado.

10 y los Judíos dijeron entonces al que acababa de ser curado: «Es sábado. No te está permitido llevar tu camilla».

11 El les respondió: «El que me curó me dijo: «Toma tu camilla y camina».

12 Ellos le preguntaron: «¿Quién es ese hombre que te dijo: «Toma tu camilla y camina?».

13 Pero el enfermo lo ignoraba, porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí.

14 Después, Jesús lo encontró en el Templo y le dijo: «Has sido curado; no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía».

15 El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado.

16 Ellos atacaban a Jesús, porque hacía esas cosas en sábado.

Cristo curando a los enfermos en Bethesda, pintado por Carl Heinrich Bloch (1834-1890), pintado en 1883, Museo de Arte de la Universidad Brigham Young

La pintura de Carl Heinrich Bloch muestra a Cristo como el sanador, el consolador y el que impone su mano. Se lo ve levantando suavemente una manta para revelar al hombre enfermo que se escondía de la multitud. Llevaba enfermo treinta y ocho años postrado.

La pintura captura el momento en el que Jesús pronuncia las palabras de nuestro Evangelio de hoy: ‘¿Querés estar sano? ‘De todas las personas paralizadas, enfermas, ciegas y rengas que estaban allí, Jesús eligió al único hombre solitario para sanar.

Bloch se encargó de producir 23 pinturas para la capilla del castillo de Frederiksborg. Todas ellas trataban escenas de la vida de Jesucristo, que en la época moderna se fueron convirtiendo en obras populares para ilustrar los evangelios. Muchos de aquellos originales, pintados entre 1865 y 1879, se encuentran todavía en el castillo de Frederiksborg.

El cuadro del Cristo que sana al enfermo de Betesda fue la adquisición más importante del Museo de arte de la Brigham Young University, ubicada en Provo, Utah (EE.UU.)

El óleo mide 2,5 x 3 mts. Fue comprado con fondos proporcionados por Jack R. y Mary Lois Wheatley, miembros comprometidos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La compra tuvo lugar el 10 de septiembre de 2001, el día anterior al atentado a las Torres Gemelas. En la adquisición fue de vital importancia el asesoramiento del artista danés Soren Edsberg (1945), quien reside en los EE.UU.

