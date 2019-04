“Que Wenceslao pueda ayudar a todos los que trabajan como lo hacía él”

Ciudad Nueva tuvo la oportunidad de entablar un breve diálogo con Coca, la mujer de Wenceslao Pedernera, laico asesinado durante la última dictadura militar junto a Monseñor Angelelli, el padre Carlos de Dios Murias OFMConv, el presbítero Gabriel Longueville.

“Sigo andando, y seguiré andando, como decía Monseñor Angelelli”. Las palabras de Coca, emocionan. Tras la misa de beatificación de su esposo, la mujer de Wenceslao Pedernera no paraba de recibir saludos, abrazos, agradecimientos y demás manifestaciones que encerraban un solo deseo: la gratitud por este nuevo beato argentino.

En el tumulto, Coca se tomó unos segundos para dialogar con Ciudad Nueva y reflejar sus emociones en esta jornada por demás especial e histórica: “Tengo mucha emoción y felicidad luego de todos los sufrimientos que he pasado y por esa alegría y bendición que me ha dado nuestro Señor de nombrar beato a mi esposo Wenceslao Pedernera. Que él pueda ayudar a todos los que están trabajando como trabajaba él. Esos sufrimientos que he vivido tienen una gran validez en este hermoso día donde miles de personas me están acompañando a mí y a mis hijos”.