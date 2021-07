Qué se puede hacer, salvo ver películas

El director de cine Quentin Tarantino sorprende, no solo hace cine, sino que lo proyecta. Recientemente compró una sala cinematográfica en Los Ángeles: el Cine Vista. Esto no es nuevo, porque Tarantino en 2007 había comprado el cine New Beverly, también en Los Angeles. Ahora está abocado a la reapertura del Cine Vista, allí en la calle Sunset Drive.

El realizador no deja de sorprender: declaró que mientras esté vivo (y sea rico), ambos cines sólo proyectarán películas en celuloide. Afirmó esto a sabiendas que irá a pérdida, pero no le preocupa, porque mientras tenga respaldo económico, sostendrá este proyecto.

El Cine Vista se reinauguraría en Navidad 2021. Es una sala y un edificio bellísimo, que data de 1923. Contó que en una de las oficina que tiene el edificio del cine tuvo sus oficinas Ed Wood, el director de cine y que fue que es conocido por haber dirigido la la peor película de la historia del cine que fue Plan 9 del espacio exterior.

Tarantino sabe que la sala del New Beverly tiene su propia vibra, pero se inclina porque la joya de la corona será el Vista. El actual propietario arrancó como benefactor de esta sala, pero al saber que iba a cerrar, fue y la compró!

La sala del Cine Vista tuvo su evolución: tenía originalmente un aforo de 838 asientos y presentaba actos de vodevil y películas mudas. En 1942 se añadió una taquilla de temática egipcia, de color dorado. Con el tiempo, el aforo se redujo a 400 asientos. El Vista también cuenta con una variedad de huellas de manos y pies en el cemento que conmemoran algunos de los miembros del reparto y del equipo de las películas proyectadas en esta sala de cine.

Pocas salas cuentan con una trayectoria como la del Vista que fue dulcería, cervecería, y hasta teatro de variedades. Por su escenario pasaron figuras de la talla de Dean Martin y Jerry Lewis. También fue el escenario de filmación de films como La fuga (1993), con Christian Slater y Patricia Arqu.

En el caso de la sala del New Beverly, el propio Tarantino programa muchas veces películas de su propio archivo, de su propia colección, que quiere compartir con el público. Así, los viernes a la noche ofrece un ciclo de películas de terror. Los lunes dan matinés, y los fines de semana proyectan películas para chicos.