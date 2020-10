¿Qué está pasando?

(What’s going on)

La revista Rolling Stone actualizó su lista de los 500 Mejores Discos de la Historia. En este ranking las damas y el “Black Lives Matter” escalaron posiciones.

De este modo “What’s going on” de Marvin Gaye tomó el lugar de mejor álbum, desplazando a Sargent Pepper’s Lonely Hearts Club Band de Los Beatles!

Otros artistas que escalaron posiciones fueron Stevie Wonder, Aretha Frankiln, Lauryn Hill, Prince y Kendrick Lamar.

13 – Aretha Franklin, ‘I Never Loved a Man the Way I Love You’ – Atlantic, 1967

10 – Lauryn Hill, ‘The Miseducation of Lauryn Hill’ – Ruffhouse/Columbia, 1998

9 – Kendrick Lamar, ‘To Pimp a Butterfly’ – TDE, 2015

4 – Stevie Wonder, ‘Songs in the Key of Life’ – Tamla/Motown, 1976

3 – Joni Mitchell, ‘Blue’ – Reprise, 1971

2 – The Beach Boys, ‘Pet Sounds’ – Capitol, 1966

1 – Marvin Gaye, ‘What’s Going On’ – Tamla/Motown, 1971

What’s Going On fue el decimoprimer disco del cantante de soul estadounidense Marvin Gaye. Lanzado el 21 de mayo de 1971, significó el inicio de una nueva tendencia en la música soul. Con letras intimistas acerca del abuso de drogas, la pobreza y la guerra de Vietnam, el álbum fue una sensación inmediata y es un clásico del soul.

Constantemente se alude al mismo como una de las grabaciones fundamentales en la historia de la música pop. Gaye pasó a “destronar” a los Beatles, pero esto no debe leerse literalmente. El disco ganador tuvo como productor al propio Gaye. Es un álbum conceptual, con letras escritas desde el punto de vista de un veterano de la guerra de Vietnam que regresa a los Estados Unidos, y se encuentra con injusticia, sufrimiento y odio. Marvin bien podría haberse inspirado en la experiencia de su hermano, que pasó tres años en el ejército durante la guerra de Vietnam.

El reconocimiento es por demás significativo, porque Rolling Stone, la publicación de rock más famosa de Estados Unidos, proclamó como el mejor álbum de todos los tiempos a un disco de soul.

Diversidad pareciera ser el leit motiv en estos coronatiempos: ¡enhorabuena!

