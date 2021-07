Presentadora, artista, cantante y diva

La multifacética italiana Raffaella Carrà nos dejó el lunes 5 de julio. La triste noticia llegó de la mano de Sergio Japino, su compañero de ruta.

Italia y el mundo pierden a una vera diva, autora de temas como Hay que venir al sur, o Caliente, caliente.

“Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento permanecerán para siempre”, ha declarado Japino, quien especificó que Rafaella nos dejó pasadas las cuatro de la tarde del lunes (hora italiana). Lo hizo después de luchar contra una enfermedad que había atacado su cuerpo, pero que no le quitó su inagotable energía.

Japino comunicó a la agencia Ansa: “Tenía una fuerza imparable, que la llevó a la cumbre del star system mundial, una voluntad férrea que no la abandonó hasta el último minuto, haciendo que no se filtrase nada de su sufrimiento. Es el enésimo gesto de amor hacia su público y hacia los que han compartido su afecto, para que su calvario personal no enturbie su luminoso recuerdo”.

Una mujer fuera de lo común, y a la vez sencilla y simple en sus gustos.

No tuvo hijos biológicos, pero cobijó a infinidad de chicos en su corazón, por eso infinidad de personas la recordarán con su programa “Amore”.

¡Gracias Raffaella!

