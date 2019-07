Por primera vez en 2 mil años el calentamiento abarca el 98% del planeta

Un estudio señala que en los últimos dos milenios hubo cambios climáticos, pero más localizados y no universales y simultáneos como el actual.

Como muchos expertos señalan, en la historia del planeta ha habido otros períodos de incremento de las temperaturas. La diferencia respecto de fases similares, es que en los últimos 2 mil años no ha habido un periodo tan universalmente cálido como el actual. Durante los últimos 2 mil años ha habido períodos tres períodos cálidos y dos períodos fríos, incluyendo el calentamiento actual. Pero eso ocurrió a un nivel regional, con un impacto continental o no ocurrieron en forma simultánea en todas las regiones del planeta. El actual calentamiento, en cambio, se está produciendo en el 98% de la Tierra y en modo simultáneo.

Se trata del análisis realizado en un estudio que publica la revista Nature luego de una investigación que ha reconstruido la evolución de las temperaturas medias anuales desde el año 1 hasta el 2000. Si bien es a mediados del siglo XIX que comienzan los registros de las temperaturas promedio del planeta, los científicos han ido reconstruyendo los datos comparativos analizando los anillos de los árboles, la acumulación de mineral en los corales, los anillos de crecimiento de moluscos centenarios, los sedimentos en lagos o las capas de hielo en los polos y los glaciares. Eso ha permitido reconstruir las temperaturas promedio del planeta de los últimos dos milenios, globales y regionales.

Se pudo detectar el efecto de una “Pequeña Edad de Hielo” que abarcó desde el siglo XIV hasta bien entrado el siglo XIX. Hubo un período cálido que coincidió con el auge de la antigua Roma, 400 años de período frío que lo siguieron y un nuevo período cálido entre el 900 y el 1300, con una temperatura similar a la que hemos alcanzado actualmente. Pero el estudio señala que ese incremento se localizó en las regiones continentales del norte y el Atlántico norte, no se expandió al resto del planeta. En el resto de los períodos señalados, los patrones de cambio no se aplicaron a todo el planeta, sino que tuvieron un impacto localizado o en momentos diferentes, pero no en simultáneo. En tales períodos tuvieron una influencia clave la actividad volcánica y el Sol. La Pequeña Edad del Hielo, por ejemplo, se debió a las erupciones en Filipinas e Islandia que provocaron una disminución de la temperatura en el hemisferio norte.

El incremento actual de las temperaturas es, sin embargo, “sincrónico”, señalan los científicos. El período más cálido de 51 años de los últimos 2000 años ocurrió durante el siglo XX en más del 98% del planeta”. En la fase preindustrial, es decir, previa a mediados del siglo XIX, el aumento de temperatura fue en torno de los 0,6 grados por siglo. Pero hoy avanzamos a un ritmo de 1,7 grados por siglo. Es decir, mucho más que el aumento producido por variables naturales, señalan los expertos del Centro Oeschger para la Investigación del Cambio Climático de la Universidad de Berna (Suiza).

Los 50 últimos años están entre los más cálidos desde el año 1 a lo largo y ancho de toda la Tierra, con la única excepción de la Antártida, con algunos cuestionamientos al respecto. El estudio por tanto muestra una diferencia sustancial entre los cambios climáticos originados por causas naturales y los que está produciendo la actividad humana, con efectos y ritmos completamente diferentes.