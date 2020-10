Poético Nobel

En su edición 2020, el premio Nobel de literatura se otorgó a la norteamericana Louise Glück.

Es la 18º vez que la Academia Sueca galardona a cultores de la poesía. Glück es la cuarta poeta que accede al Nobel, siguiendo los pasos de la chilena Gabriela Mistral (1945), la polaca Wislawa Szymbarska (1996) y la rumana Herta Müller (2009).

La ganadora de la edición 2020 nació en la ciudad de Nueva York el 22 de abril de 1943.

Escribió más de diez colecciones de poemas. También es autora de ensayos sobre poesía.

Su obra se caracteriza por la búsqueda de claridad. La infancia y la vida familiar, la estrecha relación con padres y hermanos están presentes en sus escritos. En sus poemas, el yo escucha lo que queda de sus sueños e ilusiones, y nadie puede ser más duro que ella para afrontar las ilusiones del yo.

Galardones

Recibió los premios Pulitzer, William Carlos Williams de la Poetry Society of America. Premio Nacional de Poesía Rebekah Johnson Bobbitt de la Biblioteca del Congreso y el premio Melville Kane de la Poetry Society of America, entre otros.

En 2015 recibió la Medalla de Oro de Poesía de la Academia Estadounidense de Artes y Letras, y en 2020, accedió al Nobel de Literatura.

Actividad

La galardonada vive en Cambridge, Massachusetts, y se desarrolla en el departamento de lengua inglesa del Williams College en Williamstown.

Es profesora de la Universidad de Yale, y fue profesora invitada en la Universidad Industrial de Santander.

Bibiografía seleccionada

Noche fiel y virtuosa (Farrar, Straus y Giroux, 2014)

Poemas: 1962-2012 (Farrar, Straus y Giroux, 2013)

Una vida de pueblo (Farrar, Straus y Giroux, 2009)

Averno (Farrar, Straus y Giroux, 2006)

Las siete edades (Ecco Press, 2001)

Vita Nova (Ecco Press, 1999)

Meadowlands (Ecco Press, 1996)

Los primeros cuatro libros de poemas (Ecco Press, 1995)

The Wild Iris (Ecco Press, 1992)

Ararat (Ecco Prensa, 1990)

El triunfo de Aquiles (Ecco Press, 1985)

Figura descendente (Ecco Press, 1980)

El jardín (Antaeus, 1976)

The House on Marshland (Ecco Press, 1975)

Primogénito (New American Library, 1968)

Guiño editorial

La mayoría de sus libros han sido traducidos al español y publicados en la editorial Pre-Textos. La elección de la misma tuvo como responsable a la propia autora, quien quedó sorprendida por la excelente edición de Solo una canción, libro de Mark Strand, traducido y publicado por Pre-Textos en 2004. Gracias a la acertada decisión de Glück, al profesional trabajo de Pre-Textos, hoy podemos disfrutar de su obra en español. Enhorabuena!

¿Dónde conseguir su obra y en español?

Los libros Pre-Textos están disponibles en numerosas librerías de Argentina.

Muchas de estas librerías también venden online, y en todo caso siempre pueden adquirirse los libros de Pre-Textos a través de la web, ya que realizan envíos a todos los países.

No duden en consultar para que el diligente equipo de Pre-Textos los ayude a encontrar la librería más cercana donde tengan disponible el libro, remitiendo un mail a pretextos2.0@gmail.com

Ciudad de Buenos Aires

Libreria Norte

Librería Hernández

Librerias Santa Fe

Casassa y Lorenzo Libreros

Librería Paidós

Boutique del Libro

Casetellano Libros

Paradigma Libros

Chubut

Puerto Madryn

Boutique del Libro

Santa Cruz

El Calafate

Boutique del Libro

Tierra del Fuego

Ushuaia

Boutique del Libro

“Amante de las flores”, incluido en Ararat

En nuestra familia, todos aman las flores.

Por eso las tumbas nos parecen tan extrañas:

sin flores, sólo herméticas fincas de hierba

con placas de granito en el centro:

las inscripciones suaves, la leve hondura de las letras

llena de mugre algunas veces…

Para limpiarlas, hay que usar el pañuelo.



Pero en mi hermana, la cosa es distinta: una obsesión.

Los domingos se sienta en el porche de mi madre a leer catálogos.

Cada otoño, siembra bulbos junto a los escalones de ladrillo.

Cada primavera, espera las flores.

Nadie discute por los gastos. Se sobreentiende

que es mi madre quien paga; después de todo,

es su jardín y cada flor es para mi padre.

Ambas ven la casa como su auténtica tumba.

No todo prospera en Long Island.

El verano es, a veces, muy caluroso,

y a veces, un aguacero echa por tierra las flores.

Así murieron las amapolas, en un día tan sólo,

eran tan frágiles…

La autora completa, “Los poemas no perduran como objetos, sino como presencias. Cuando lees algo que merece recordarse, liberas una voz humana: devuelves al mundo un espíritu compañero. Leo poesía para escuchar esa voz. Escribo para hablar a aquellos a quienes he escuchado.”