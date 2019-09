Plena confianza en los jóvenes

La convocatoria del Papa para finales de marzo del próximo año en Asís habla no solo de la certeza de que los jóvenes “son el presente” sino también de que son ellos los generadores de novedad, esperanza y cambio para todos.

Mil quinientos jóvenes de todo el mundo, emprendedores, agentes de cambio y economistas, todos rigurosamente menores de 35 años, se encontrarán en Asís del 26 al 28 de marzo de 2020 para participar en “The Economy of Francesco”. Los convocó el mismo papa Francisco, con una carta en la que les propone un pacto para “cambiar el mundo”, para pensar y hacer realidad juntos un sistema económico más justo, inclusivo y sostenible.

El Papa le ha encargado la realización concreta de la iniciativa al obispo de Asís y al economista Luigino Bruni, responsable de la Economía de Comunión, como coordinador científico del evento, además al Municipio de Asís y al Instituto Seráfico. Francisco quiere establecer una alianza con los futuros líderes mundiales. Son jóvenes que hoy ya están plasmando con sus empresas innovadoras el mercado global de mañana, y economistas que describirán su funcionamiento e influirán con sus ideas y teorías, que pronto se transformarán en políticas económicas y en visiones del mundo.

La invitación es a jóvenes de buena voluntad, más allá de las diferencias de creencia y nacionalidad, unidos por un ideal de fraternidad atentos sobre todo a los pobres y excluidos. Además, junto a los economistas y emprendedores, Francisco también convocará a algunos de los mejores académicos y expertos en ciencias económicas que hoy ya están comprometidos en todo el mundo con una economía compatible con este marco ideal.

En las ciencias sociales, a diferencia de lo que ocurre en las ciencias físicas, las teorías tienden a autorrealizarse. Se escriben contratos, se elaboran esquemas de incentivos, se implementan modelos de dirección y gestión en base a esos modelos. Las descripciones incompletas del mundo económico pueden determinar efectos nefastos en la vida no solo económica de millones de personas. Es decisivo el papel que juegan las universidades y escuelas de negocios a la hora de producirlas y difundirlas. Realizar progresos en esta dirección nos ayudará a ver bajo una luz diferente fenómenos tales como la desigualdad, el crecimiento sin trabajo, los bienes comunes globales, la crisis medioambiental, las transformaciones en los modos de producción, y tal vez incluso a elaborar instrumentos innovadores y encontrar nuevas soluciones. Los jóvenes invitados a Asís por el papa Francisco, que no por casualidad son empresarios, agentes de cambio y estudiosos, juntos, praxis y teoría en diálogo, con sus ideas y visiones, con sus prácticas y sus elecciones contracorriente, pueden representar un gran recurso generador de novedad, esperanza y cambio para todos nosotros.

Dice Luigino Bruni: “Los temas fundamentales serán los de los jóvenes y la economía. Como el Papa ha dicho repetidamente, los jóvenes son el presente, no el futuro. El hecho de que el Papa vaya a Asís para hacer un pacto con los jóvenes para cambiar la economía del mañana es profético. Los líderes actuales son inconvertibles, hay poco que cambiar. Si convocásemos a personas que ya son adultas estaríamos dando un valor simbólico a nuestras acciones. Si convocamos a quienes están haciendo un doctorado en economía y/o jóvenes que ya están liderando empresas, entonces el valor es mucho más efectivo. Hoy los expertos en pobreza no pobres son los que hablan, incluso de buena fe, de una realidad que no han visto, mucho menos tocado y abrazado como lo hizo san Francisco de Asís . Los pobres no solo necesitan ayuda, sino ser tomados en serio como sujetos y como personas pensantes”.

La Economía de Francisco se muestra como algo que hoy ya está presente pero hay que ir descubriendo entre todos. Esta iniciativa es una respuesta a la preocupación de los jóvenes. Contará con un programa en clave de experiencia. La expectativa es confluir en un compromiso concreto, un pacto que dé inicio a un proceso de cambio. Se prevén espacios artísticos, de reflexión, de diálogo con los referentes invitados, también de networking. Se recuperarán también esas historias humanas que contemplen los intentos y los fracasos.

Desde Latinoamérica se ha propuesto que ante el enorme aunque silencioso crecimiento de economías sociales y populares, y que Francisco conoce en primera persona, estas no deberían quedar fuera de Asís.

Asís está destinada a convertirse en la capital de un pensamiento económico diferente ·

¿Quiénes pueden postularse?

Jóvenes de hasta 35 años en las siguientes categorías:

* Estudiantes y académicos en Economía y otras disciplinas relacionadas (maestrías, doctorados, jóvenes investigadores).

* Emprendedores y empresarios.

* Agentes de cambio: promotores de actividades al servicio del bien común y de una economía justa, sustentable e inclusiva.

Fecha máxima para las postulaciones: 30/09/2019

Para más información, ingresar al sitio: www.francescoeconomy.org

Instagram: francesco_economy

Facebook: The Economy of Francesco

Además se invita a que en todas las ciudades se difunda entre los jóvenes esta iniciativa mediante charlas y talleres de reflexión, para poner en marcha desde ahora “La economía de Francisco”.

Artículo publicado en la edición Nº 612 de la revista Ciudad Nueva.