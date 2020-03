Plegarias compartidas

Afortunadamente hay muchas cosas que podemos hacer en estos tiempos donde la Cuaresma parece pasar desapercibida en medio de la cuarentena.

Es un tiempo ideal para no seguir en lo mismo y poder plasmar juntos nuestro aporte para sanar nuestra humanidad, escuchar a nuestros jóvenes y hacernos carne de sus inquietudes para vivir con pasión este “presente cuarentenario” e imaginar un futuro mejor.

La propuesta cobra forma a través de la plegaria, expresión cabal de la fuerza de la oración comunitaria. Uno podría objetar que no podemos juntarnos. Cierto, al menos no físicamente, pero ¿qué unión se hace más estrecha que cuando estamos rezando, pidiendo, ofreciendo o pensándonos juntos? Es el misterio de la oración, algo que no es nuevo, sino que se viene contemplando en diversas comunidades al rezar la Liturgia de las Horas, oración propia de católicos, ortodoxos y anglicanos. Los musulmanes también tienen sus cinco oraciones diarias, y muchas otras comunidades la llevan a cabo. No es algo de eficacia matemática, sino que pertenece al centro de las creencias y de la fe que se profese. Es una forma de mantenernos unidos dentro de las comunidades, para rezar con objetivos comunes y a lo largo de la jornada.

La propuesta es hacer algo bien práctico y concreto para cada día. Esta idea germinó a partir de una reciente iniciativa de los jóvenes del Movimiento de los Focolares de Rosario, quienes se preguntaban cómo plasmar su aporte a la comunidad en tiempos de coronavirus, hasta que una inquieta integrante del grupo vio que otros “colegas” del Ideal de la Unidad en Italia estaban promoviendo un rezo conjunto entre diversas ciudades.

De allí en más, este colectivo de jóvenes rosarinos se puso en campaña coordinando con referentes de otras ciudades del Cono Sur para plasmar la plegaria comunitaria: ¡dividiendo horarios para el rezo, armando una oración y generando un logo!

La idea es acompañarnos a lo largo de esta cuarentena rezando. Podremos hacerlo solos, en pareja, en familia, junto a quienes compartamos este momento y hasta podremos reunirnos a través de nuestros telefonitos (vía Zoom, Google Meet, Skype, o el ubicuo WhatsApp).

¿Cuándo?

Mencionamos la idea de hacerlo comunitariamente, por eso se sugirieron horas para las comunidades que conformamos esta región comprendida por Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

¿Cuánto tiempo?

La intención es que durante esos 60’ haya personas que estén en esta sintonía de este #Pray4Unity (rezar por la unidad), difundida en la región como #comparteP4U.

En algunas comunidades comparten una reunión virtual y a partir de un texto hacen una meditación conjunta, que dura alrededor de 15’. El resto del tiempo es un rezo individual. Será un momento de encuentro comunitario, porque donde dos o más estén reunidos en nombre de Dios, siempre es una ocasión propicia del “Gesú in mezzo”, conocida expresión italiana que alude a la presencia de Jesús entre nosotros.

Agendemos y difundamos esta actividad conocida como #comparte4PU, expresión local del global #Pray4Unity. ¡Compartamos la plegaria!