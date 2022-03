Paz + Shalom + Salam + мир

Miércoles 2 de marzo por la tarde en Plaza de Mayo, frente a la Catedral Metropolitana, ante el pedido del Santo Padre, Scholas Occurrentes, en alianza con otras organizaciones, convocó a una «oración interreligiosa» para pedir por la paz en Ucrania.

Musulmanes, cristianos, judíos, mayores, jóvenes, líderes religiosos, políticos, gente común, argentinos y extranjeros…todos y todas con un único pedido, el cese de la guerra.

Cuenta Mabel B: “Cuando llegué me encontré con un grupo pequeño de personas, pero variopinto por la diversidad de religiones y nacionalidades. Al mismo tiempo, me impactó la gran cantidad de medios de comunicación que había cubriendo este evento, y que a simple vista parecían desproporcionados a la convocatoria, y me dejó pensando en el valor de este momento.

Variadas fueron también las posibilidades de manifestarse por la paz: oración conjunta, una cartelera dónde cada uno podía dejar un sticker con su pensamiento y un mural multicolor al que cada uno sumaba su pincelada por la Paz.

La persona que guiaba la propuesta del mural, nos sugirió que al pintar cada uno expresara lo que sentía dentro, que la paz estaba compuesta de angustias, de alegría, de tristezas, de miedos, de todo lo que estábamos viviendo, que lo hiciéramos con un solo color y un solo trazo expresando eso… Cuando me zambullí a hacerlo vi cómo mi pincelada se completaba con la de los otros, literalmente. Se iba componiendo en nuestra diversidad este deseo profundo de Paz.

Este momento me hizo comprender que no importaba el número de personas que éramos, sino que los grandes medios hayan puesto la mirada en algo esencial, dando la posibilidad de llevar a muchas personas esta oración. Me pareció que este grupito de personas, insignificante ante este monstruo grande que es la guerra, era una de esas perlas de las que habla Jesús en sus Parábolas…, o el grano de mostaza, la levadura en la masa; porque profecía de esta sociedad que soñamos.

Me parecía que, en esa pequeña porción de humanidad, como en cada grupo en el cual se replica, está la calidad de relación en distintas partes del mundo, está la potencia de la esperanza que Jesús vino a sembrar.

Fue muy vital esta experiencia, incluso hice la locura de atravesar la ciudad de Buenos Aires, sabiendo que quizás ni iba a llegar a participar de toda la convocatoria, pero sentía que ésta era mi peregrinación por la paz en este día de ayuno al que el Papa nos convocaba…, un caminar hacia, para rezar con otros. Sentía que era mi aporte.

Un momento muy lindo compartiendo con jóvenes del Centro de Diálogo Intercultural Alba. Muy entusiasta de hacer algún proyecto juntos!

También describe Beatriz: Cuando supe sobre la convocatoria, por un lado me imaginé que iba a ver mucha gente, y llegando me sorprendí ya que no fue así, si bien me daba dolor que no fuéramos tantos, al mismo tiempo me parecía que este momento en la Plaza era una ocasión para encontrarnos, para construir relaciones, y ser un signo visible de nuestro compromiso por la paz en Ucrania. ¡Que nuestra gran ciudad sea una red de relaciones!



Cuando nos dijeron que expresáramos aquello que teníamos dentro con la situación de la guerra, pensé… el deseo de caminar junto con otros. Por eso mi trazo verde fue alcanzando varias líneas, caminando a la par. Fue un regalo percibir qué sentía y al mismo tiempo poder plasmarlo, un compromiso para vivirlo ya hoy. También así fue el encuentro con una escritora cuya familia sobrevivió a la 1° Guerra Mundial.

Un encuentro clave me motivó a participar. La semana pasada pude participar en un momento de oración con familias ucranianas. Me impactó mucho ver todos esos rostros, de Ucrania, de Rusia, Polonia. Me quedaba esas miradas de dolor, sentía ese dolor que traspasaba sus vidas. Estaban también conectadas tres focolarinas y un sacerdote que en ese momento habían logrado traspasar la frontera, y se sentía que ese momento de oración era potente también para ellos. Nos decían “gracias por estar, la presencia de ustedes también es lo que nos da la fuerza”. Poder compartir estos momentos me impulsó a estar en la Plaza de Mayo.

Y Andrea comparte: Cuando nos proponen pintar en el mural, fue muy fuerte para mí porque la persona que motivaba este momento nos proponía que expresáramos lo que sentimos o deseamos en esta situación de guerra. Nos aclaró que para algunos es un deseo muy fuerte de paz, pero para otros es bronca, impotencia. Nos dice que no cree en Dios, y que le produce mucha confusión esta guerra, pero que quiere junto a todos los que estábamos allí pensar, reflexionar sobre esto para que cambie. Ante esta propuesta, yo que no tengo ni idea de pintar, le digo: «¡cuánta responsabilidad me das!», y me contesta: “¡No! Solo tenés que tomar el pincel, apoyarlo en el mural y después ver a dónde te lleva y cuando lo levantás ahí terminó el trazo.” Lo hice, fue hermoso, porque además uno se podía trasladar, tener movimiento con el cuerpo. La verdad una belleza. Creo que queda ahí plasmado como una especie de inconsciente colectivo, porque la consigna era no poner ni números, ni símbolos, solo trazos que expresaran tu interior. Fue genial porque sentí que pude plasmar allí lo que tenía dentro. Y al mismo tiempo es una forma de expresión que nos permite hacer algo juntos, crea en lo que crea cada uno. Tienen fuerza y sinceridad.

Carpa Blanca por la Paz

La carpa blanca por la paz se encuentra montada al lado del «Olivo por la paz» que fue plantado en Plaza de Mayo por Jorge Bergoglio junto a representantes de distintas religiones y de la comunidad el 29 de marzo de 2000 como símbolo de paz, solidaridad y respeto entre los pueblos. La plantación del árbol surgió luego de que Juan Pablo II plantara un olivo en Tierra Santa junto a jóvenes palestinos y judíos, como símbolo del esfuerzo por la paz

Podés acercarte a la carpa por la paz durante toda la semana. Allí se puede orar, dejar un trazo expresando en el mural, cómo estamos sufriendo-viviendo este momento de guerra (con el conjunto de trazos se formará un diseño), dejar un mensaje que también se puede hacer a distancia con este código QR

ORACIÓN POR LA PAZ

La convocatoria fue realizada por la Conferencia Episcopal Argentina, Scholas Occurrentes, la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso del Arzobispado de Buenos Aires, el Centro Islámico de la República Argentina, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el Instituto de Diálogo interreligioso, la Iglesia Evangélica Luterana Unida, la Iglesia Metodista Argentina, el presbítero evangélico Marcelo Figueroa, entre otros.

Fuente: Focolares Buenos Aires Sur