Para ser consumidores responsables

Algunos consejos para dar nuestro aporte para el medio ambiente y la sustentabilidad económica cuando hacemos nuestras compras.

¿Qué significa ser un consumidor responsable? Si bien muchas corporaciones están comenzando a mirar sus cadenas de suministro (una forma elegante de decir dónde se subcontratan y fabrican los productos), gran parte de este enfoque es nuevo, y ha sido una respuesta a las demandas de los clientes. Además, muchas empresas se han vuelto más responsables de preservar su imagen (también conocida como responsabilidad social corporativa).

A continuación, enumero una serie de recomendaciones sobre prácticas de compra responsable y conocimiento de las cadenas de suministro. Si bien esta lista no es exhaustiva, proporciona el marco para un consumo más responsable.

1) Mira dónde se fabrican tus productos

Esto puede sonar fácil, pero ¿realmente sabes de dónde es tu ropa? Mi conjunto actual muestra jeans producidos en Turquía, zapatos adoquinados en China, una chaqueta de cuero fabricada en Francia y medias hechas a mano en la ciudad de Nueva York a partir de hilados en Irlanda. Sí, mi armario está más viajado que yo.

Cuando compro, trato de buscar productos que se producen localmente, o que son de segunda mano, pero esto no siempre es posible. Entonces, cuando compro algo nuevo, trato de ver dónde se fabrica el producto. Aquí hay un ejemplo: si un plato de plástico que estoy considerando comprar se ha producido en Myanmar, donde prevalece la fabricación a bajo costo, y no conozco los detalles de las condiciones de la fábrica, haré un trabajo de detective antes de comprar. En primer lugar, esto me da una mejor idea de dónde estoy comprando pero, en segundo lugar, me hace responsable del producto que quiero comprar. He descubierto numerosos problemas de la cadena de suministro de compañías a las que he considerado comprar en el pasado y, como resultado, he escrito a estas corporaciones para aumentar la responsabilidad de sus productos (uso twitter, correo electrónico y Facebook como plataforma para el activismo).

2) Compre de manera sostenible, local o bricolaje

La compra de productos sostenibles se asocia en gran medida con preocupaciones medioambientales, pero también se aplica a las personas. Piénselo de esta manera: comprar en una fábrica o marca que paga de menos a los trabajadores y no es responsable de cómo se producen sus productos no es un modelo de negocio sostenible. Las corporaciones necesitan tener una idea de cómo administrar las cadenas de suministro, y la mayoría de las grandes marcas se están volviendo inteligentes al respecto. Y para aquellos que no lo han hecho, se necesita apelar al poder del consumidor. Exija que las corporaciones entiendan dónde se fabrican sus productos.

¿Y qué hay de las compras locales? ¡No es solo comprar en el mercado de agricultores! Úsame como ejemplo: aquí, en la ciudad de Nueva York, busco ropa de fabricación local fabricada con tela reciclada. Sé que puedo parecer un poco hipster de Brooklyn, pero no compro localmente para estar a la moda, compro localmente porque tiene sentido. No solo estoy apoyando a los diseñadores locales, sino que con la cadena de suministro más cerca de casa, el producto es más sostenible, ecológico y sé que estoy pagando un precio justo por lo que estoy comprando. Es más fácil de lo que parece encontrar productos sostenibles y de comercio justo.

En cuanto al aspecto de bricolaje, ¿recuerdas esas medias mencionadas anteriormente? Sí, las hice yo mismo. También tengo varios cuencos y tazas de cerámica que creé usando un horno en una casa de cerámica local.

3) Conocer la política de la cadena de suministro de las marcas.

Las empresas y las marcas son cada vez más responsables ante los trabajadores y los consumidores, trabajando para garantizar que los productos se fabriquen en condiciones seguras. Si bien sería bueno asumir simplemente que todas las corporaciones externalizan su trabajo y producción a fábricas que cumplen con las leyes globales de seguridad de los trabajadores, este no es siempre el caso. Para ser un consumidor responsable, observe la política de la cadena de suministro de las empresas (por ejemplo, grandes marcas como H&M y Target han sido líderes en responsabilidad social corporativa. O visite http://www.free2work.org para ver las historias detrás de códigos de barras).

4) Campaña por los derechos de los trabajadores

Como consumidores, nuestro trabajo es apoyar la salud y el bienestar de los trabajadores. Con el aumento de la cobertura de noticias sobre desastres en fábricas, como el que se describe en Mongla, nosotros, ciudadanos del mundo, debemos tener conciencia de las condiciones en las que las personas están trabajando. Es importante comprender cómo los consumidores pueden afectar cambios importantes en los derechos de los trabajadores, y que nuestro poder adquisitivo tiene, bueno … poder. Al comprender las condiciones en que se producen nuestros productos, podemos ayudar a mejorar las condiciones para los trabajadores de todo el mundo. Campañas como www.cleanclothes.org y www.laborrights.org son excelentes maneras de apoyar a los trabajadores y exigen que las empresas rindan cuentas de los derechos de los trabajadores.

5) Consume menos

Me encanta comprar ropa nueva … y libros … y COSAS. Es un placer culpable, pero en los últimos años, he intentado practicar la compra “consciente”. En lugar de comprar para pasar el tiempo, solo compro lo que necesito, y trato de comprar ropa de mayor calidad que durará más tiempo, busco cubiertos de alfareros locales y uso la biblioteca pública en lugar de salir corriendo para traer a casa lo más nuevo.

¿Cómo se relaciona reducir el consumo con las normas laborales? Se remonta a mi argumento de oferta y demanda. El mundo desarrollado está pidiendo cada vez más productos baratos, y las naciones en desarrollo están respondiendo a la demanda debido a su capacidad de suministrar mano de obra barata. Si bien estoy emocionado de ver a todas las naciones moviéndose hacia el mercado global, cuestiono el papel del consumismo en hacer estas conexiones. Particularmente si la demanda de bienes está produciendo condiciones inseguras para los trabajadores y la falta de responsabilidad del sector corporativo. Es un equilibrio complicado: todos merecen trabajar, y es sorprendente ver industrias emergentes, pero no a expensas de la salud, la felicidad y la seguridad de los trabajadores.

Todos compramos cosas y comprar puede ser divertido. Pero nosotros, los ciudadanos del mundo, también debemos ser conscientes de los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad de dónde se originan las cosas que consumimos. Ser reflexivo, atento y también orientado a la defensa en nuestras compras no solo es bueno para nuestros bolsillos, también es bueno para los trabajadores.

Puede ser hora de que las naciones comiencen a pensar en la cultura del consumidor como un obstáculo para el desarrollo. Si bien todos deberían tener la capacidad de comprar y consumir de la manera que mejor les parezca, el deseo de comprar a menudo afecta nuestra capacidad de relacionarse completamente entre sí. Si bien es maravilloso que los trabajadores de los países en desarrollo puedan encontrar trabajo, ¿es realmente el tipo de trabajo adecuado? ¿Qué significa que la fuente de ingresos y mano de obra para muchas personas esté vinculada a las necesidades de consumo extranjero?

Independientemente de lo que sienta sobre las cadenas de suministro, la responsabilidad social corporativa y el consumismo, la conclusión es esta: los derechos de los trabajadores son importantes. Y es nuestro deber como ciudadanos del mundo asegurarnos de que todas las personas tengan seguridad en todos los aspectos de sus vidas, incluido el lugar de trabajo.

Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. ¿De qué maneras cree que es mejor asegurarse de que se cumplan los derechos de los trabajadores?

Fuente: Ecoportahttp://www.ecoportal.net l.net