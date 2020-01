Nuevos estudios indican que los objetivos del Acuerdo de París podrían estar fuera de alcance

Investigaciones sobre el comportamiento del CO2 indican dinámicas que no fueron consideradas durante décadas. El rol de las nubes.

Los científicos han advertido que los nuevos modelos climáticos muestran que el dióxido de carbono (CO2) es un gas de efecto invernadero más potente de lo que se entendía anteriormente, un hallazgo que podría poner fuera del alcance los objetivos del tratado del Acuerdo de París patrocinados por la ONU para limitar el calentamiento global.

Desarrollados en paralelo por equipos separados en media docena de países, los modelos, que respaldarán las proyecciones revisadas de temperatura de la ONU el próximo año, sugieren que los científicos han subestimado durante décadas el potencial de calentamiento del CO2.

La agencia de noticias AFP informó que se dispone de mucha más información y potencia informática desde que se finalizaron las proyecciones actuales del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) en 2013. «Tenemos mejores modelos ahora», dijo a AFP el Dr. Olivier Boucher, director del Centro de Modelación del Clima Institut Pierre Simon Laplace en París, y agregó que «representan las tendencias climáticas actuales con mayor precisión».

Las proyecciones más influyentes de los equipos respaldados por el gobierno en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Canadá apuntan a un futuro en el que las concentraciones de CO2 que durante mucho tiempo se han equiparado con un mundo Celsius de tres grados probablemente calentarían la superficie del planeta en cuatro o cinco grados. «Si crees que los nuevos modelos dan una imagen más realista, entonces, por supuesto, será más difícil lograr los objetivos de París, ya sea 1.5 o dos grados centígrados», aseguró el científico Dr. Zelinka a la misma agencia de noticias.

El Dr. Zelinka, del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California, es el autor principal de la primera evaluación revisada por pares de la nueva generación de modelos, publicada a principios de este mes en Geophysical Research Letters. Durante más de un siglo, los científicos han cuestionado una pregunta aparentemente simple: si la cantidad de CO2 en la atmósfera se duplica, ¿cuánto se calentará la superficie de la Tierra con el tiempo?

El aumento de temperatura resultante se conoce como «sensibilidad climática» de la Tierra. Este número ha sido difícil de precisar debido a una gran cantidad de variables evasivas.

Es difícil predecir si los océanos y los bosques, por ejemplo, continuarán absorbiendo más de la mitad del CO2 emitido por la humanidad. Sin embargo, el comodín más grande siempre han sido las nubes.

«La forma en que las nubes evolucionan en un clima más cálido y si ejercerán un efecto templador o amplificador ha sido durante mucho tiempo una fuente importante de incertidumbre», explicó el investigador del Imperial College London, Dr. Joeri Rogelj, autor principal del IPCC en el presupuesto global de carbono, la cantidad de gases de efecto invernadero que pueden emitirse sin exceder un límite de temperatura dado. AFP detalló que los nuevos modelos reflejan una mejor comprensión de la dinámica de la nube en al menos dos formas que refuerzan el impacto del calentamiento del CO2. El Dr. Zelinka dijo que una nueva investigación confirmó que las nubes altas en la capa inferior de la atmósfera de la Tierra aumentan la radiación del Sol, y el calentamiento global acentúa esa dinámica.

«Otra gran incertidumbre ha sido cómo cambiarán las nubes bajas, como las cubiertas de estratocúmulos de la costa oeste de los continentes», dijo y agregó: «Ese ha sido el santo grial de los modeladores climáticos durante mucho tiempo». Observaciones recientes sugieren que este tipo de cubierta de nubes disminuye con el calentamiento, lo que significa que una menor cantidad de energía del Sol es devuelta al espacio por las superficies blancas.

Durante la mayor parte de los últimos 10.000 años, durante los cuales los números de la humanidad aumentaron de unos pocos millones a 7,6 mil millones, la concentración de CO2 en la atmósfera fue casi constante de 280 partes por millón (ppm). Sin embargo, a principios del siglo XIX, cuando la revolución industrial se aceleró, impulsada por petróleo, gas y especialmente carbón, la cantidad de moléculas de CO2 en el aire se disparó.

Hoy la concentración es de 412 ppm, un aumento del 45%, la mitad en las últimas tres décadas. Solo el año pasado, la actividad humana inyectó más de 41 mil millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, unos cinco millones de toneladas por hora. Con un grado Celsius de calentamiento hasta el momento, el mundo está lidiando con olas de calor cada vez más mortales, sequías, inundaciones y ciclones tropicales que se vuelven más destructivos por el aumento de los mares.

En la década de 1890, el químico sueco Svante Arrhenius calculó que duplicar el CO2 eventualmente elevaría la temperatura de la superficie promedio de la Tierra cinco o seis grados centígrados, aunque más tarde revisó la cifra a 4.0 ° C. Sorprendentemente, reconoció que la quema de combustibles fósiles podría algún día impulsar ese cambio.

A fines de la década de 1970, los científicos establecieron una sensibilidad climática de 3.0 ° C (más o menos 1.5 ° C), correspondiente a aproximadamente 560ppm de CO2 en la atmósfera. Esa evaluación se mantuvo prácticamente sin cambios, hasta ahora. El IPCC, el organismo de asesoramiento climático de la ONU, plantea cuatro escenarios para el calentamiento futuro, dependiendo de cuán agresivamente trabaje la humanidad para reducir los gases de efecto invernadero.

Lo más ambicioso, en línea con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura a «muy por debajo» de 2,0 ° C, requeriría reducir drásticamente las emisiones de CO2 en más del 10 por ciento por año, a partir de ahora. En el otro extremo, una trayectoria llamada de «negocios como siempre» de mayor uso de combustibles fósiles dejaría grandes zonas del planeta inhabitables para fines de siglo. El primer escenario se ha convertido en una ilusión, según muchos científicos, mientras que el peor de los casos es poco probable a menos que la Tierra misma comience a liberar reservas naturales de gases de efecto invernadero, por ejemplo, derritiendo el permafrost. Eso deja dos escenarios intermedios, conocidos como RCP4.5 y RCP6.0, que probablemente reflejen nuestro futuro climático.

Según el IPCC, el primero correspondería a 538ppm de CO2 en la atmósfera, mientras que una vía RCP6.0 vería un aumento en la concentración de CO2 a 670ppm. Una duplicación de los niveles de CO2 de 1850 a aproximadamente 570 ppm cae entre los dos, y por lo tanto adquiere una importancia en el mundo real que probablemente habría sorprendido a Arrhenius, el químico sueco de fines del siglo XIX.

«En este momento, hay un debate enormemente acalorado dentro de la comunidad de modelos climáticos», dijo el científico del sistema de la Tierra, el profesor Johan Rockstrom, director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático. «Tiene 12 o 13 modelos que muestran una sensibilidad que ya no es de 3.0 ° C, sino de 5.0 ° C o 6.0 ° C con una duplicación de CO2», comentó en una entrevista con AFP y agregó: «Lo que es particularmente preocupante es que estos no son los valores atípicos». Modelos de Francia, el Departamento de Energía de EE. UU., La Oficina Meteorológica de Gran Bretaña y Canadá muestran una sensibilidad climática de 4.9C, 5.3C, 5.5C y 5.6C respectivamente, dijo el Dr. Zelinka. «Hay que tomar en serio estos modelos, están altamente desarrollados y son lo último en tecnología», explicó el científico. AFP informó que entre los 27 nuevos modelos examinados en el estudio del Dr. Zelinka, estos también se encontraban entre los que mejor se adaptaron al cambio climático en los últimos 75 años, una validación adicional de su precisión.

Dicho esto, otros modelos que se incorporarán al próximo Informe de evaluación principal del IPCC encontraron aumentos significativamente más pequeños, aunque casi todos fueron más altos que las estimaciones anteriores.

Los científicos también siguen estudiando detenidamente los resultados para buscar fallas metodológicas o inconsistencias. “La sensibilidad climática ha estado en el rango de 1.5 ° C a 4.5 ° C por más de 30 años. Si ahora se mueve entre 3.0 ° C y 7.0 ° C, eso sería tremendamente peligroso», dijo el profesor Rockstrom.

