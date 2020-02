Nueva ley de Economía del Conocimiento

El Gobierno estaría finalizando la redacción del proyecto de ley de Economía del Conocimiento que giraría al Congreso de la Nación para su discusión.

Alguna de las diferencias con el proyecto de la anterior administración radica en la facilidad de acceso para las micro, pequeñas y medianas empresas.

De los U$S 6.000 millones que se exportaron en estos servicios durante 2019, alrededor de 4000 corresponden a servicios contables, auditorías y consultoría. La actual administración busca focalizar los esfuerzos en actividades que puedan crecer y generar empleo.

Se mantiene la reducción al 60% de la alícuota sobre el impuesto a las Ganancias y el 70% en los aportes patronales. Una de las diferencias, es la de fijar un tope inicial, equivalente a siete veces la cantidad de empleados de una Pyme tramo II, que no supera los 535 trabajadores. Por ende, las adherentes al beneficio patronal, se aplicará a lo sumo sobre 3745 empleados. No es una limitante al tamaño de las empresas, sino sobre el monto a descontar. La idea es que la Ley no excluya a ninguna compañía, para seguir contribuyendo con este sector emblemático que mueve la economía del país. De esta forma todas las empresas del sector podrán seguir operando con beneficios.

El proyecto establece la creación de un Consejo Consultivo integrado por entidades del sistema científico-tecnológico para fijar criterios que definan el encuadre de las actividades promovidas. Las empresas podrán acceder a diez puntos adicionales de reducción de contribuciones patronales, llegando a un 80%, si incorporan mujeres, profesionales con estudios de posgrado en determinadas áreas, personas con discapacidad, beneficiarios de planes, o empleados que habiten en zonas desfavorables.

El proyecto prevé la creación de un Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC) para financiar capacitaciones, proyectos de inversión e internalización de pymes e innovación. La autoridad de aplicación de la Ley será el Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas.